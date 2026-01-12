Dólar
ESPAÑA

El sentido y emotivo mensaje de Alan Matturro recordando el fallecimiento de su mamá

El zaguero de Levante de España recordó este lunes a su madre, quien murió debido al Covid-19 en 2021

12 de enero 2026 - 13:53hs
Alan Matturro recordó la muerte de su mamá Silvana

Alan Matturro recordó la muerte de su mamá Silvana

El zaguero Alan Matturro estuvo en el banco de suplentes de Levante este domingo, en el empate como locales 1-1 ante Espanyol de Barcelona por una nueva fecha de LaLiga de España, y en esta ocasión, no le tocó ingresar.

En el rival, el uruguayo Leandro Cabrera disputó todo el compromiso, fue el capitán, y cumplió 200 partidos en LaLiga con su institución.

El campeón del mundo sub 20 con la selección uruguaya que dirigía Marcelo Broli en el Mundial de Argentina 2023, continúa jugando poco, pero logrando experiencia en el fútbol del viejo continente.

El recuerdo de Alan Matturro a su mamá

Alan Matturro perdió a su madre Silvana, víctima del Covid-19, cuando él era muy joven, en julio de 2021.

El 16 de junio de 2023, cuando ya habían sido campeones mundiales con Uruguay, el zaguero recordó a su mamá a dos años de su muerte.

Un mes antes, en pleno Campeonato Mundial, cuando la celeste goleó 4-0 a Irak, Matturro anotó el cuarto gol, y lo festejó de una manera muy especial, luciendo su canillera con la foto de su mamá en ella.

Este lunes, el futbolista de Levante de España escribió un mensaje en su cuenta de Instagram.

"Un beso al cielo mamá, te extraño cada día más", escribió sobre otro texto suyo: "Hoy miré al cielo y volví a preguntarme: ¿por qué te fuiste tan temprano de mi vida?".

Aquí se puede ver su posteo:

matturro
