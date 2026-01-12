El sentido y emotivo mensaje de Alan Matturro recordando el fallecimiento de su mamá

El zaguero Alan Matturro estuvo en el banco de suplentes de Levante este domingo, en el empate como locales 1-1 ante Espanyol de Barcelona por una nueva fecha de LaLiga de España, y en esta ocasión, no le tocó ingresar.

En el rival, el uruguayo Leandro Cabrera disputó todo el compromiso, fue el capitán, y cumplió 200 partidos en LaLiga con su institución.

El campeón del mundo sub 20 con la selección uruguaya que dirigía Marcelo Broli en el Mundial de Argentina 2023, continúa jugando poco, pero logrando experiencia en el fútbol del viejo continente.

Alan Matturro perdió a su madre Silvana, víctima del Covid-19, cuando él era muy joven, en julio de 2021.

FÚTBOL Cebolla Rodríguez le ganó a Argentina en el partido de las leyendas, viajó a Córdoba y se encontró con un excompañero de Peñarol con el que fue campeón

FÚTBOL El nuevo extremo que busca Diego Aguirre para Peñarol y por el que ya comenzaron negociaciones

El 16 de junio de 2023, cuando ya habían sido campeones mundiales con Uruguay, el zaguero recordó a su mamá a dos años de su muerte.

Un mes antes, en pleno Campeonato Mundial, cuando la celeste goleó 4-0 a Irak, Matturro anotó el cuarto gol, y lo festejó de una manera muy especial, luciendo su canillera con la foto de su mamá en ella.

Este lunes, el futbolista de Levante de España escribió un mensaje en su cuenta de Instagram.

"Un beso al cielo mamá, te extraño cada día más", escribió sobre otro texto suyo: "Hoy miré al cielo y volví a preguntarme: ¿por qué te fuiste tan temprano de mi vida?".

Aquí se puede ver su posteo: