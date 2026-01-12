El sentido y emotivo mensaje de Alan Matturro recordando el fallecimiento de su mamá
El zaguero de Levante de España recordó este lunes a su madre, quien murió debido al Covid-19 en 2021
12 de enero 2026 - 13:53hs
Alan Matturro recordó la muerte de su mamá Silvana
El zaguero Alan Matturro estuvo en el banco de suplentes de Levante este domingo, en el empate como locales 1-1 ante Espanyol de Barcelona por una nueva fecha de LaLiga de España, y en esta ocasión, no le tocó ingresar.
En el rival, el uruguayo Leandro Cabrera disputó todo el compromiso, fue el capitán, y cumplió 200 partidos en LaLiga con su institución.
El campeón del mundo sub 20 con la selección uruguaya que dirigía Marcelo Broli en el Mundial de Argentina 2023, continúa jugando poco, pero logrando experiencia en el fútbol del viejo continente.
El recuerdo de Alan Matturro a su mamá
Alan Matturro perdió a su madre Silvana, víctima del Covid-19, cuando él era muy joven, en julio de 2021.