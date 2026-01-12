El nuevo extremo que busca Diego Aguirre para Peñarol y por el que ya comenzaron negociaciones
Los carboneros continúan tratando de conseguir más altas y sumarlas a las seis que ya firmaron contrato
12 de enero 2026 - 12:55hs
Diego Aguirre, técnico de Peñarol, ante Liverpool por la Copa AUF Uruguay
FOTO: Dante Fernández/Foco.uy
Peñarol inició una semana muy movida este lunes luego de haber comenzado los trabajos de la pretemporada 2026 el pasado martes 6 de enero con un régimen nuevo de concentración y de doble turno, al mando de Fernando Piñatares, el jefe de los preparadores físicos de la institución. En tanto, comenzaron a dialogar para intentar contratar a otro extremo, en este caso, Esteban Da Silva de Racing.
El equipo de Diego Aguirre este lunes debutará en la Copa de la Liga AUF enfrentando a uno de los recientemente ascendidos, Central Español en el Estadio Juan Antonio Lavalleja de Minas sobre la hora 21.30.
Asimismo, el próximo sábado a la hora 22.15 en el Estadio Domingo Burgueño de Maldonado, tendrá una prueba de fuego al enfrentar nada menos que a River Plate argentino por la Serie Río de la Plata.
Las charlas por Esteban Da Silva
Esteban Da Silva es un extremo de buen 2025 en Racing y que desde hace tiempo es del gusto de Diego Aguirre para Peñarol.
Por otro lado, los aurinegros siguen esperando que pueda llegar luego del 15 de enero Nicolás Vallejo, por el acuerdo de palabra que existe con el Grupo Pachuca que compró su ficha a Independiente y lo cedió a León de México.