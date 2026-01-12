Dólar
El nuevo extremo que busca Diego Aguirre para Peñarol y por el que ya comenzaron negociaciones

Los carboneros continúan tratando de conseguir más altas y sumarlas a las seis que ya firmaron contrato

12 de enero 2026 - 12:55hs
Diego Aguirre, técnico de Peñarol, ante Liverpool por la Copa AUF Uruguay

Diego Aguirre, técnico de Peñarol, ante Liverpool por la Copa AUF Uruguay

FOTO: Dante Fernández/Foco.uy

Peñarol inició una semana muy movida este lunes luego de haber comenzado los trabajos de la pretemporada 2026 el pasado martes 6 de enero con un régimen nuevo de concentración y de doble turno, al mando de Fernando Piñatares, el jefe de los preparadores físicos de la institución. En tanto, comenzaron a dialogar para intentar contratar a otro extremo, en este caso, Esteban Da Silva de Racing.

El equipo de Diego Aguirre este lunes debutará en la Copa de la Liga AUF enfrentando a uno de los recientemente ascendidos, Central Español en el Estadio Juan Antonio Lavalleja de Minas sobre la hora 21.30.

Asimismo, el próximo sábado a la hora 22.15 en el Estadio Domingo Burgueño de Maldonado, tendrá una prueba de fuego al enfrentar nada menos que a River Plate argentino por la Serie Río de la Plata.

Las charlas por Esteban Da Silva

Esteban Da Silva es un extremo de buen 2025 en Racing y que desde hace tiempo es del gusto de Diego Aguirre para Peñarol.

No obstante, por un tema u otro, el futbolista por ahora permanece en los de Sayago.

Según pudo saber Referí, ahora sí ya comenzaron negociaciones oficiales para tratar de acercarlo a Peñarol, aunque la fuente consultada sostuvo que los números hasta el momento no están cercanos.

Racing pretende que los aurinegros paguen parte de la ficha y piden un dinero considerable para lo que entienden los presididos por Ignacio Ruglio.

da silva
Esteban Da Silva en Racing

Esteban Da Silva en Racing

Si se toman en cuenta las altas, hasta el momento firmaron sus contratos Abel Hernández, Franco Escobar, Washington Aguerre, Sebastián Britos, Facundo Batista y Lucas Ferreira más la renovación de Matías Arezo, quien firmó su nuevo vínculo, como informó Referí.

Por otro lado, los aurinegros siguen esperando que pueda llegar luego del 15 de enero Nicolás Vallejo, por el acuerdo de palabra que existe con el Grupo Pachuca que compró su ficha a Independiente y lo cedió a León de México.

Este sábado a la noche, Vallejo no debutó aún porque continúa desgarrado luego de lo que fue la semifinal de la Liga AUF Uruguaya que disputó con Liverpool ante los carboneros.

