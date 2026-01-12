Pedro Milans, quien dejó Peñarol a fin de año, llegó a un acuerdo de palabra con uno de los más grandes clubes de Brasil

El exlateral derecho de Peñarol, campeón uruguayo con el club al mando de Diego Aguirre en la temporada 2024, Pedro Milans , llegó a un acuerdo verbal con uno de los clubes más grandes del fútbol brasileño, como Corinthians de San Pablo.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Esta nota es exclusiva para suscriptores.

Se trata de la segunda hinchada en número de Brasil, solo por debajo de los 50 millones de hinchas que tiene Flamengo de Rio de Janeiro.

Milans se despidió a principios de este año de Peñarol , como informó Referí.

Corinthians no tuvo una gran temporada en lo internacional el año pasado, pero sí ganó el Campeonato Paulista y también la Copa Brasil sobre fines de diciembre.

SURF El uruguayo Santiago Medeiro y la top 50 mundial neerlandesa Tiara Van der Huls ganaron la primera fecha del Circuito Nacional de surf

URUGUAYOS "Es un chico fantástico": Ronald Araujo volvió a sonreír tras sus problemas de salud mental, levantó la copa con Barcelona y tuvo elogios de compañeros y gestos de rivales de Real Madrid

El acuerdo de palabra con Milans

Corinthians está a punto de anunciar la llegada del lateral derecho uruguayo Pedro Milans, de 23 años, como uno de sus refuerzos para la temporada 2026.

Según ESPN Brasil, el jugador ya acordó verbalmente un contrato de cuatro años con el Timao.

Milans, llega libre tras dejar Peñarol, y se perfila como una opción joven, económica y prometedora para reforzar la defensa del Corinthians.

Allí será compañero entre otras estrellas del delantero holandés Memphis Depay, la gran figura de este equipo y que juega en la selección de su país.

En Peñarol, Milans disputó 112 partidos oficiales y convirtió tres goles.

El último uruguayo que jugó en Corinthians fue Bruno Méndez entre febrero de 2019 y julio de 2021.