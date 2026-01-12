"Es un chico fantástico": Ronald Araujo volvió a sonreír tras sus problemas de salud mental, levantó la copa con Barcelona y tuvo elogios de compañeros y gestos de rivales de Real Madrid

El uruguayo Ronald Araujo , de vuelta tras superar problemas de salud mental , levantó al cielo de Yeda (Arabia Saudí) la 16ª Supercopa de España para el Barcelona , el primer trofeo de la temporada para el equipo azulgrana tras imponerse en la final por 3-2 al Real Madrid.

Antes, Pedri recogió el premio a la mejor asistencia del torneo, mientras que el brasileño Raphinha fue galardonado como el jugador más valioso del torneo ‘MVP’ gracias a su doblete en la final, trascendental para que el Barça lograra el título.

Con una bandera de Brasil atada a la cintura y gafas de sol, con cristales rojos, el brasileño celebró el trofeo sobre el césped del Alinma Stadium, que registró un lleno con 60.326 espectadores.

Mientras, los organizadores prepararon el escenario para el reparto de medallas, al equipo arbitral y a los subcampeones, antes de que la plantilla del Barcelona recibiera las de campeones y el trofeo que le acredita como campeón de la Supercopa de España 2026.

Un título que levantó al cielo de Yeda el uruguayo Ronald Araujo, quien volvió a la dinámica de equipo el pasado 29 de diciembre, tras estar de baja más de un mes por problemas de salud mental, con la expulsión sufrida ante el Chelsea el pasado 25 de noviembre como detonante.

Este domingo en la final, el riverense ingresó en el minuto 90+2 para aguantar el resultado en el final del juego.

Momento tras el que jugadores y cuerpo técnico del Real Madrid abandonaron el terreno de juego. Presentes sobre el césped, también un Arda Güler que al acabar el encuentro fue directo al túnel de vestuarios, con rabia, dando una patada a una botella que le hizo resbalarse. Pero volvió para rendir respeto al rival.

Elogios de su DT y de Raphinha

El técnico de Barcelona, Hansi Flick, se mostró orgulloso de ver al uruguayo Ronald Araujo levantar el trofeo de la Supercopa, tras haber estado fuera del equipo más de un mes debido a problemas de salud mental. “En esta situación, jugar y ganar este título significa mucho para él. Estoy muy feliz de que esté de vuelta y esté bien. Nosotros le apoyaremos siempre. Es un chico fantástico, un jugador importante para nosotros y en el vestuario. Estoy muy feliz por él”, señaló.

Por su parte, Raphinha también valoró su regreso.

“Ronald es un jugador muy importante para el equipo. Nosotros lo vamos a apoyar siempre. Ha pasado un momento personal malo, pero es normal por la exigencia que tenemos por vestir esta camiseta. Podría haber pasado con otros. Yo lo pasé bastante mal en el club las dos primeras temporadas y que Araujo haya levantado el trofeo es una muestra del cariño que le tenemos”, declaró el brasileño.

Otro de sus compañeros, Pedri, se refirió a la vuelta de Araujo. "Creo que Ronald tanto dentro como fuera nos aporta muchísimo. El 'speech' que ha dado antes de salir al campo nos ha ilusionado y nos ha ayudado a salir a morder desde el principio".

El presidente de FC Barcelona, Joan Laporta, también tuvo palabras para el regreso del uruguayo. "Francamente, me ha gustado mucho también, que forma parte de la psicología del grupo, lo que se ha hecho con Ronald, que saliera. Es el retorno de Araujo. Lo tomaremos con calma, le he visto emocionado. Se ha sentido útil, quedábamos con diez y ha salido a dar la cara. Fantástico. Guión magnífico", finalizó.

Vinícius y Carvajal protagonizaron un gesto de cariño con Araujo

El brasileño Vinícius Junior y el capitán del Real Madrid Dani Carvajal dejaron dos gestos de cariño hacia el defensa del Barcelona Ronald Araujo, aparcaron la rivalidad y se interesaron por el estado del uruguayo tras un tiempo de baja por problemas de salud mental.

Araujo fue el jugador del Barcelona que levantó en Yeda (Arabia Saudí) la Supercopa de España ganada ante el Real Madrid (3-2), en un gesto de sus compañeros que refuerzan su recuperación tras reaparecer.

Dos rivales dejaron bonitas imágenes en diferentes momentos. Vinícius lo hizo cuando se retiraba del terreno de juego al descanso, cuando al ver a Araujo se interesó por su estado. Durante unos segundos los dos jugadores dialogaron antes de que el madridista se retirase al vestuario visitante.

Carvajal lo hizo al acabar la final y, además de felicitar al eterno rival por su triunfo, preguntó a Araujo por si se encontraba bien, con el agradecimiento del defensa barcelonista por sus palabras de cariño.

