"Tenemos que apoyar y proteger a los jugadores": lo que dijo sobre Ronald Araujo Hansi Flick, DT de Barcelona, en la previa de la semifinal de la Supercopa de España de este miércoles

El entrenador del Barcelona , Hansi Flick, habló sobre la presencia del defensa Ronald Araujo en la semifinal de la Supercopa de España que jugarán este miércoles (16:00) ante Athletic de Bilbao en Arabia Saudita y dijo que lo decidirá a último momento.

El DT analizó la situación del uruguayo regresó a la convocatoria después de varias semanas de baja por problemas de salud mental y que viajó a Arabia.

"Quiero hablar con él, no hemos decidido aún. Si se siente listo para mañana (miércoles), quizás cambiemos algo, pero por ahora no es nuestro plan", explicó el técnico, que remarcó la necesidad de "cuidar a los jugadores".

GRAFCAT6206. SANT JOAN DESPÍ (BARCELONA) (ESPAÑA), 29/12/2025.-El defensa uruguayo del FC Barcelona, Ronald Araujo (c) junto a sus compañeros durante el entrenamiento abierto al público, que realiza la plantilla barcelonista en el Estadio Johan Cruyff par

"Todos somos humanos y cometemos errores. Tenemos que apoyar y proteger a los jugadores. Eso es lo que ha hecho el club, y lo aprecio. Araujo es un jugador importante en el campo y en el vestuario , uno de nuestros capitanes, y esperamos que regrese en el mejor nivel posible", añadió.

URUGUAYOS Ronald Araujo vuelve a estar convocado por Barcelona para el importante desafío de la Supercopa de España que jugarán en Arabia Saudita

URUGUAYOS La vuelta de Ronald Araujo en Barcelona: "la decisión depende de él", dijo su DT, Hansi Flick, en la previa del derbi de este sábado

La importancia de la Supercopa de España

Flick recordó este martes que ganar la Supercopa de España el curso pasado dio "mucha energía" a su equipo, que después conquistó también la Liga y la Copa del Rey, y expresó su deseo de repetir el título esta temporada.

GRAFCAT6206. SANT JOAN DESPÍ (BARCELONA) (ESPAÑA), 29/12/2025.-El defensa uruguayo del FC Barcelona, Ronald Araujo (c) junto a sus compañeros durante el entrenamiento abierto al público, que realiza la plantilla barcelonista en el Estadio Johan Cruyff par Ronald Araujo volvió a entrenar en Barcelona tras su bajón anímico Foto: EFE

"El año pasado empezamos genial y ganar este título nos dio mucha energía para el resto de la temporada. Queremos repetir este curso. Este torneo supone la manera más corta de ganar un título, pero estamos los mejores equipos de España y no será fácil", señaló el preparador alemán en la rueda de prensa previa a la semifinal que este miércoles enfrentará al Barcelona y al Athletic Club.

Desde la sala de prensa del estadio Al Jawhara de Yeda (Arabia Saudí), sede de la competición, Flick destacó que el conjunto vasco tiene "jugadores rápidos y muy buenos en ataque", y subrayó que "no será fácil ganar" si el Barça comete "los mismos errores" que en la victoria del pasado domingo contra el Espanyol (0-2).

"Tenemos que mejorar en defensa y estar conectados como equipo. Tenemos nuestra idea de juego, conocemos nuestras fortalezas, pero tenemos que hacer algunas cosas mejor que en los dos últimos partidos", agregó el preparador alemán, que sólo confirmó la titularidad de Joan García en el arco.

Flick confirmó que ningún futbolista le ha pedido salir en este mercado invernal europeo, y reconoció que tanto Ferran Torres como Robert Lewandowski están "jugando a un gran nivel" en la punta de ataque. "Los dos están metiendo muchos goles y jugando bien, con una buena mentalidad. De esto se trata, de anteponer al equipo", apostilló.

Por otra parte, el técnico elogió el rendimiento de Fermín López como mediapunta en la victoria ante el Espanyol. "Necesitamos este dinamismo, intensidad y desmarques profundos en la posición de diez", deslizó.

También comentó que Eric Garcia "puede jugar en muchas posiciones" y que tanto Frenkie de Jong como Pedro González 'Pedri' son buenos jugadores para "mantener la pelota" en el centro del campo.

EFE