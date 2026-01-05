Ronald Araujo vuelve a estar convocado por Barcelona para el importante desafío de la Supercopa de España que jugarán en Arabia Saudita

El zaguero uruguayo de FC Barcelona, Ronald Araujo , vuelve a estar en una convocatoria del equipo luego de la pausa que se tomó desde el pasado 25 de noviembre debido a problemas de salud mental.

El defensa de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa aparece este lunes en la lista de Hansi Flick de jugadores citados para disputar la semifinal de la Supercopa de España en Arabia Saudita .

El club azulgrana anunció este lunes, día en el que viajará a Arabia Saudita para disputar el miércoles la primera semifinal de la Supercopa de España, la lista de convocados para el torneo, con la presencia de Araujo y las únicas ausencias de Gavi y del danés Andreas Christensen, ambos lesionados.

Araujo no viste la camiseta azulgrada desde el 25 de noviembre , cuando el Barcelona perdió 3-0 en su visita al Chelsea en la 5ª jornada de la fase de liguilla de la Champions.

En ese encuentro disputado en Stamford Bridge, el defensor uruguayo tuvo una desacertada actuación y acabó expulsado antes del descuento tras ver dos tarjetas amarillas en apenas diez minutos.

Ronald Araujo volvió a entrenar en Barcelona tras su bajón anímico

Tras ese partido, Araujo recibió numerosas críticas y el futbolista pidió al club una "pausa por salud mental", según informó la prensa española.

"Ronald no está listo en este momento. Es una situación privada. No quiero decir más. Por favor, respeten eso también", declaró el entrenador alemán Hansi Flick, sin dar más precisiones sobre el estado de salud de su futbolista.

Araujo regresó a los entrenamientos la semana pasada, aunque quedó fuera de la convocatoria para jugar el derbi ante el Espanyol el fin de semana, que ganó el Barça por 2-0 para mantenerse líder de LaLiga.

Barcelona llega como favorito

La Supercopa de España, que por sexta edición se disputará en Arabia Saudí, con Yeda como ciudad sede por tercera vez, marca el comienzo futbolístico de un 2026 en el que el FC Barcelona defiende el título ante tres rivales con dudas: El Real Madrid con un Xabi Alonso cuestionado, el Atlético de Madrid recuperando dudas lejos del Metropolitano y un Athletic Club que ve cerca un título tras una primera mitad de temporada inconsistente.

El estadio Al Jawhara ("La Joya Radiante", en castellano) acogerá las semifinales y la final.

El FC Barcelona-Athletic Club abrirá el torneo el miércoles a las 16:00 horas y el jueves será turno para Atlético de Madrid y Real Madrid, a la misma hora.

La final, entre el vencedor de cada encuentro, el domingo.