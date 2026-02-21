Dólar
PORTUGAL

Alfonso Trezza y Dylan Nandín anotaron dos goles para que el Arouca le gane al Nacional de Madeira en Portugal: mirá los tantos de los uruguayos

Trezza llegó a los ocho goles en la actual Liga de Portugal y es el máximo goleador de su equipo, mientras que Nandín anotó su primer gol con el Arouca

21 de febrero 2026 - 16:29hs
Festejo de Alfonso Trezza con el Arouca. (Archivo)

Festejo de Alfonso Trezza con el Arouca. (Archivo)

Los uruguayos Alfonso Trezza y Dylan Nandín anotaron dos goles para que el Arouca le gane al Nacional de Madeira 3-0, en una nueva fecha de la Liga de Portugal.

Trezza fue titular y abrió la cuenta de su equipo a los 47 minutos del partido. Hyun-ju Lee controló una pelota en el medio y encontró al uruguayo corriendo solo por la banda derecha. El extremo ingresó al área y metió un derechazo que se metió en el ángulo del palo derecho.

Es el octavo gol del jugador surgido en Nacional en esta temporada, en 25 partidos jugados. Es el máximo goleador del Arouca en la Liga de Portugal.

A los 67 minutos el coreano Lee anotó el 2-0, en un partido en el que se fue con cartón lleno: dio dos asistencias, puso uno de los goles y luego se fue expulsado a los 83 minutos.

Maximiliano Araujo celebra su gol con el Sporting de Lisboa
La segunda asistencia fue para Nandín, que ingresó a los 65 minutos y seis minutos después se sumó al marcador. Lee ingresó al área por la derecha y se la pasó al medio al uruguayo, que empujó la pelota al arco.

Es el primer gol en 15 partidos del delantero en el Arouca, luego de llegar a mediados de 2025 proveniente de Racing.

El golero Ignacio de Arruabarrena también jugó como titular en el Arouca, mientras que Brian Mansilla estuvo en el banco de suplentes pero no sumó minutos.

Alfonso Trezza Dylan Nandín Arouca Portugal uruguayo

