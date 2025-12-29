Dólar
Lluvia de goles uruguayos en Portugal: Maximiliano Araújo, Rodrigo Zalazar y Alfonso Trezza movieron las redes este domingo

Maximiliano Araújo lleva cuatro tantos anotados en los últimos tres partidos, mientras que Zalazar alcanzó su onceavo gol en la temporada

29 de diciembre 2025 - 7:52hs
Maximiliano Araujo celebra su gol con el Sporting de Lisboa

Tres futbolistas uruguayos convirtieron goles en la Primeira Liga de Portugal este domingo, en tres de los cuatro encuentros que disputaron esa jornada. Maximiliano Araujo, Rodrigo Zalazar y Alfonso Trezza sumaron un tanto cada uno para sus respectivos equipos, aunque solo el primero pudo celebrar la victoria.

Araujo convirtió uno de los cuatro goles con los que el Sporting de Lisboa venció 4-0 a Río Ave. A los 53 minutos, cuando el encuentro aún iba 1-0, el extremo recibió un pase al vacío del colombiano Luis Suárez (que anotó los tres tantos), eludió al golero y convirtió el segundo gol del partido.

Hasta diciembre, el jugador de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa solo había convertido un gol en la temporada, en la Champions League contra la Juventus. Sin embargo, con este último tanto lleva cuatro goles en los últimos tres partidos.

Su Sporting va segundo en la Primeira Liga con 41 puntos, a dos del Porto, que jugará este lunes contra el AVS de Tiago Galetto, último en el torneo con solo cuatro unidades.

Rodrigo Zalazar, en tanto, puso uno de los dos goles con los que el Sporting Braga empató ante el Benfica 2-2. El también jugador de la celeste convirtió de penal a los 38 minutos para poner el 1-1 transitorio, luego de que el argentino Nicolás Otamendi abriera el marcador.

El volante lleva 11 goles anotados en 26 partidos de la actual temporada, cinco de ellos en la liga y seis en la UEFA Europa League. Su Braga está quinto en el torneo doméstico con 26 puntos, luchando por acceder a puestos de copas internacionales.

Por último, Alfonso Trezza tuvo una destacada actuación con el Arouca en el empate 2-2 ante el Gil Vicente. A los 8 minutos del encuentro el uruguayo puso una asistencia para el surcoreano Hyun-Ju Lee, y cuatro minutos después encontró un rebote cerca del arco para poner el 2-0.

El extremo uruguayo se llevó el premio al mejor jugador del partido. Lleva cuatro goles en los 15 partidos que disputó de la Primeira Liga esta temporada.

Con el empate, Arouca perdió una chance clave para salir del puesto 16 de la liga, que lleva a un repechaje por el descenso, y en el que está con 14 puntos.

