Gol uruguayo: Matías Vecino anotó su primer tanto de la temporada para la Lazio en un polémico empate con Udinese

Matías Vecino en la Lazio. (Archivo) Foto: Alberto Pizzoli / AFP

El uruguayo Matías Vecino marcó este sábado, pero la Lazio no pudo mantener la ventaja en los segundos finales ante el Udinese, que encontró el empate 1-1 en una jugada polémica con dos posibles manos que el VAR, después de revisar, valoró como no punibles.

El centrocampista uruguayo sumó el primer tanto de su campaña, pero no sirvió para acercar a los 'biancocelesti' a los puestos europeos. Su disparo en el minuto 80 de partido, desviado por Kabasele, colocó a la Lazio en una gran posición para llevarse los tres puntos de Údine tras un partido igualadísimo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GoalsXtra/status/2004985991975584143?s=20&partner=&hide_thread=false Udinese 0-1 Lazio | Matías Vecino 80' pic.twitter.com/5dkM2iQ6aT — Goals Xtra (@GoalsXtra) December 27, 2025 Sin embargo, en la última jugada del duelo, todo cambió. La Lazio, en un intento de salida de balón, acabó cediendo la posesión. Zaccangi lanzó en largo y el balón dio en un brazo pegado al cuerpo de Palma, carrilero del Udinese. Primeras protestas de un Lazio que, apenas segundos después, protestó otra posible mano cuando Zaniolo disparó y golpeó en Davis, su propio compañero.

Éste último se quedó el balón en el área y acabó marcando el tanto. El VAR, tras segundos de revisión sin necesidad de que el colegiado acudiera al monitor, autorizó la validación del gol entre las protestas de los jugadores laziales, que entre la tensión y la desesperación acabaron enfrentados contra los del Udinese en una pequeña tangana final.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GoalsXtra/status/2004989868271935944?s=20&partner=&hide_thread=false Keinan Davis has equalizes score. (1-1) pic.twitter.com/eAcqigQcf5 — Goals Xtra (@GoalsXtra) December 27, 2025 El combinado que entrena Maurizio Sarri, invicto en los últimos cuatro duelos, se queda tras el empate final en la octava plaza con 24 puntos, a tres de un Como que marca los puestos europeos, aunque con un partido más jugado. El Udinese asciende a la décima plaza con 22 puntos y corrige la derrota sufrida ante la 'Fiore' la pasada jornada. El combinado 'Viola', colista de la Serie A, volvió a perder esta jornada y solo suma un triunfo en lo que va de campaña. FUENTE: EFE