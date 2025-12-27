El gol del uruguayo Santiago Bueno en la derrota del Wolverhampton ante el Liverpool en Anfield: mirá el video

El uruguayo Santiago Bueno fue protagonista este sábado al marcar un gol para el Wolverhampton , en lo que fue la derrota por 2-1 ante el Liverpool en Anfield , por la fecha 18 de la Premier League tras la disputa del mítico Boxing Day del viernes, con la particularidad de que se disputó solamente un encuentro.

En el minuto 51 de partido, con el resultado parcial 2-0 a favor del Liverpool gracias a lo goles de Ryan Gravenberch y Florian Wirtz , el uruguayo descontó para el Wolverhampton luego de capturar un rebote dentro del área chica , después de una gran atajada de Alisson Becker tras un córner desde el sector izquierdo.

Ryan Gravenberch abrió el marcador a los 40’ con un fuerte disparo raso tras un pase atrás de Jeremie Frimpong, mientras que el alemán Florian Wirtz estiró la ventaja un minuto más tarde al vencer al arquero José Sá en un mano a mano, luego de una buena jugada individual de Hugo Ekitike.

Posteriormente, Bueno descontó en el marcador y anotó su segundo tanto en esta edición de la Premier , luego de haberle convertido al Tottenham el pasado 27 de setiembre.

En caso de sumar minutos la próxima jornada, Bueno pasará a Lucas Torreira y se meterá entre los 8 uruguayos con más minutos en Premier League.

Esta derrota de los Wolves lo complica aún más en la tabla de posiciones de la Premier League ya que quedó ubicado en el último lugar, en el puesto 20, con apenas dos puntos producto de dos empates frente a Tottenham y Brighton en la sexta y séptima fecha respectivamente.

Emotivo momento en la previa del partido de Wolves y Liverpool

Previo al comienzo del encuentro, se realizó un emotivo homenaje a Diogo Jota y su hermano André por su fallecimiento el pasado 3 de julio, teniendo en cuenta que jugó en ambos equipos.

Anfield estuvo a la altura en un día tan señalado y brindó un nuevo homenaje a su eterno dorsal 20 con la presencia de su familia. Dinis y Duarte, dos de los tres hijos de Diogo Jota -la más pequeña todavía tiene un año-, saltaron a la cancha encabezando el once del Liverpool por delante de Van Dijk, capitán de los Reds.