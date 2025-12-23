El drama del fichaje más caro de la historia de la Premier League, que llegó en lugar de Darwin Núñez, y se puede quedar sin Mundial 2026

Liverpool le ganó 2-1 el pasado sábado a Tottenham Hotspur del uruguayo Rodrigo Bentancur jugando como visitante en Londres por una nueva fecha de la Premier League, y el primer gol lo anotó el sueco Alexander Isak, quien llegó a los reds en lugar de Darwin Núñez .

No obstante, no pudo celebrar su tanto, ya que cayó al piso dando muestras de mucho dolor.

Alexander Isak llegó a Anfield Road como el fichaje más caro en la historia de la Premier League , sufrió una grave lesión que lo obligó a pasar de urgencia por el quirófano y que amenaza con dejarlo fuera del Mundial.

Liverpool confirmó a través de un comunicado oficial que el atacante de 26 años fue operado con éxito tras padecer una lesión de tobillo que incluyó una fractura de peroné , producto de una dura infracción recibida en la jugada en la que convirtió el primer gol del encuentro.

La rehabilitación se realizará en el Centro de Entrenamiento de los redes y, por ahora, no existe un plazo definido para su regreso.

La acción que derivó en la lesión ocurrió cuando Micky van de Ven, zaguero de Tottenham Hotspur, intentó bloquear el remate de Isak y terminó impactando de lleno contra su pierna izquierda.

La asistencia médica fue inmediata y el partido estuvo detenido durante varios minutos. Aunque el sueco abandonó el campo por sus propios medios, visiblemente dolorido, el diagnóstico posterior confirmó la gravedad del cuadro.

AFP__20251220__88QV697__v3__MidRes__TopshotFblEngPrTottenhamLiverpool

La lesión frena en seco un proceso de adaptación que ya venía siendo complejo. Isak arribó a Liverpool procedente de Newcastle por una cifra cercana a los 150 millones de euros, cifra récord para el fútbol inglés.

Hasta el momento de la lesión, había disputado 16 partidos y marcado apenas tres goles, números que no alcanzaron para disipar las dudas en torno a su rendimiento.

El técnico de Liverpool, Arne Slot, confirmó que Isak estará fuera de las canchas durante varios meses, lo que prácticamente lo descarta para el tramo decisivo de la temporada y compromete seriamente su presencia en el Mundial, siempre y cuando Suecia logre la clasificación en el Repechaje de marzo próximo cuando su selección enfrente a Ucrania en la semifinal como visitante, y si accede a la final, contra el ganador de Polonia vs Albania.