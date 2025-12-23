El único obstáculo que enfrenta Peñarol para poder contar con el regreso de Alan Medina, lo que quiere Diego Aguirre

Peñarol continúa trabajando de manera silenciosa para contratar a más futbolistas de cara a lo que será la temporada 2026, ya con el técnico Diego Aguirre buscando futbolistas en diferentes líneas del equipo, y en ese contexto, la posibilidad del regreso de Alan Medina al club, sigue latente.

El club aurinegro ya confirmó tres altas: el argentino Franco Escobar y el regreso del delantero Facundo Batista, a quienes se sumó el pasado domingo el arquero Washington Aguerre.

Aguerre no podrá jugar los dos primeros partidos por la fase de grupos de la Copa Libertadores, debido a que se encuentra suspendido.

Alan Medina tuvo su pasaje por Peñarol en 2024 con el propio Diego Aguirre en Peñarol, y consiguió el título del Campeonato Uruguayo.

Posee un récord singular en el club aurinegro, ya que jugó 10 partidos y nunca perdió: ganó nueve y empató uno.

A su vez, convirtió dos tantos con la camiseta mirasol.

20241126 Maximiliano Silvera y Alana Medina Progreso Peñarol Torneo Clausura 2024. Foto. Leonardo Carreño (19).jpeg Maximiliano Silvera y Alan Medina Foto: Leonardo Carreño

Diego Aguirre quiere contar con Alan Medina nuevamente. El futbolista defendió este año a Everton de Chile.

El dueño de su ficha es el grupo Pachuca de México, que lo había cedido a León, luego de que fuera campeón uruguayo con Liverpool en 2023.

Según confirmó una fuente de Peñarol a Referí, para que Alan Medina pueda regresar a los aurinegros, la exigencia de los dueños de su pase es que los presididos por Ignacio Ruglio deberán adquirir una parte del mismo, por lo que tendrán que pagar, y no recibir solo un préstamo.