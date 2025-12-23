Dólar
El Observador / Fútbol / PEÑAROL

El único obstáculo que enfrenta Peñarol para poder contar con el regreso de Alan Medina, lo que quiere Diego Aguirre

El extremo, quien ya fuera campeón uruguayo con los carboneros, es uno de los pedidos del técnico para 2026

23 de diciembre 2025 - 14:51hs
Alan Medina

Alan Medina

Foto: @OficialCAP

Peñarol continúa trabajando de manera silenciosa para contratar a más futbolistas de cara a lo que será la temporada 2026, ya con el técnico Diego Aguirre buscando futbolistas en diferentes líneas del equipo, y en ese contexto, la posibilidad del regreso de Alan Medina al club, sigue latente.

El interés de Alan Medina

Alan Medina tuvo su pasaje por Peñarol en 2024 con el propio Diego Aguirre en Peñarol, y consiguió el título del Campeonato Uruguayo.

Posee un récord singular en el club aurinegro, ya que jugó 10 partidos y nunca perdió: ganó nueve y empató uno.

A su vez, convirtió dos tantos con la camiseta mirasol.

20241126 Maximiliano Silvera y Alana Medina Progreso Peñarol Torneo Clausura 2024. Foto. Leonardo Carreño (19).jpeg
Maximiliano Silvera y Alan Medina

Maximiliano Silvera y Alan Medina

Diego Aguirre quiere contar con Alan Medina nuevamente. El futbolista defendió este año a Everton de Chile.

El dueño de su ficha es el grupo Pachuca de México, que lo había cedido a León, luego de que fuera campeón uruguayo con Liverpool en 2023.

Según confirmó una fuente de Peñarol a Referí, para que Alan Medina pueda regresar a los aurinegros, la exigencia de los dueños de su pase es que los presididos por Ignacio Ruglio deberán adquirir una parte del mismo, por lo que tendrán que pagar, y no recibir solo un préstamo.

Temas:

Peñarol Diego Aguirre Alan Medina Washington Aguerre

