El único obstáculo que enfrenta Peñarol para poder contar con el regreso de Alan Medina, lo que quiere Diego Aguirre
El extremo, quien ya fuera campeón uruguayo con los carboneros, es uno de los pedidos del técnico para 2026
23 de diciembre 2025 - 14:51hs
Alan Medina
Foto: @OficialCAP
Peñarol continúa trabajando de manera silenciosa para contratar a más futbolistas de cara a lo que será la temporada 2026, ya con el técnico Diego Aguirre buscando futbolistas en diferentes líneas del equipo, y en ese contexto, la posibilidad del regreso de Alan Medina al club, sigue latente.
Posee un récord singular en el club aurinegro, ya que jugó 10 partidos y nunca perdió: ganó nueve y empató uno.
A su vez, convirtió dos tantos con la camiseta mirasol.
Diego Aguirre quiere contar con Alan Medina nuevamente. El futbolista defendió este año a Everton de Chile.
El dueño de su ficha es el grupo Pachuca de México, que lo había cedido a León, luego de que fuera campeón uruguayo con Liverpool en 2023.
Según confirmó una fuente de Peñarol a Referí, para que Alan Medina pueda regresar a los aurinegros, la exigencia de los dueños de su pase es que los presididos por Ignacio Ruglio deberán adquirir una parte del mismo, por lo que tendrán que pagar, y no recibir solo un préstamo.