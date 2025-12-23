La cara de sorpresa de Jeremía Recoba luego de haber escuchado una conversación de su mamá, Lorena Perrone; mirá el video

Jeremía Recoba continúa reponiéndose de la operación a la que fue sometido de ligamentos cruzados de su rodilla derecha defendiendo a su nuevo club, Las Palmas de la Segunda división de España. Mientras tanto, su mamá, Lorena Perrone, esposa del Chino Recoba, lo acompaña desde hace un buen tiempo.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Esta nota es exclusiva para suscriptores.

El futbolista sigue mejorando, aunque aún le faltan cerca de seis meses para poder volver a jugar al fútbol.

Tendrá un buen tiempo de recuperación, más allá de que la operación salió muy bien.

FÚTBOL El comunicado que emitió Independiente Medellín tras la salida de Washington Aguerre, quien vuelve a Peñarol

FÚTBOL El desopilante baile del Cebolla Rodríguez con su pequeña hija Lolita que hizo estallar las redes; mirá el video

La conversación de su mamá que escuchó Jeremía

Jeremía Recoba iba en un auto con su mamá en España.

Esta hablaba con su peluquera personal y le envió un video de cómo tiene actualmente el cabello, y lo que pretende hacer cuando regrese a Montevideo.

Mientras hablaba, Lorena Perrone no se dio cuenta que a su lado, su hijo Jeremía escuchaba toda su conversación.

Cuando terminó y lo vio, la cara del hijo del Chino Recoba lo decía todo.

Tanto su mamá como él comenzaron a reírse y ella, a su pedido, terminó subiendo el video a sus redes.