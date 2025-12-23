Jeremía Recoba continúa reponiéndose de la operación a la que fue sometido de ligamentos cruzados de su rodilla derecha defendiendo a su nuevo club, Las Palmas de la Segunda división de España. Mientras tanto, su mamá, Lorena Perrone, esposa del Chino Recoba, lo acompaña desde hace un buen tiempo.
La cara de sorpresa de Jeremía Recoba luego de haber escuchado una conversación de su mamá, Lorena Perrone; mirá el video
El exdelantero de Nacional continúa recuperándose de la operación de ligamentos cruzados de su rodilla derecha y tiene para cerca de seis meses más antes de volver a las canchas