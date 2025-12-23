Cristian Rodríguez, el Cebolla Rodríguez, volvió a jugar al fútbol el pasado fin de semana en el partido de despedida de Mario Yepes, el colombiano que ganó la única Copa América lograda por su país en 2001 y con el que fueron compañeros. En las últimas horas, subió un video con su hija Lolita con ambos bailando y fue furor en las redes.
El desopilante baile del Cebolla Rodríguez con su pequeña hija Lolita que hizo estallar las redes; mirá el video
El exjugador de Peñarol y de la selección uruguaya, mostró otra faceta fuera de las canchas