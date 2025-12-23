Dólar
El desopilante baile del Cebolla Rodríguez con su pequeña hija Lolita que hizo estallar las redes; mirá el video

El exjugador de Peñarol y de la selección uruguaya, mostró otra faceta fuera de las canchas

23 de diciembre 2025 - 13:03hs

Cristian Rodríguez, el Cebolla Rodríguez, volvió a jugar al fútbol el pasado fin de semana en el partido de despedida de Mario Yepes, el colombiano que ganó la única Copa América lograda por su país en 2001 y con el que fueron compañeros. En las últimas horas, subió un video con su hija Lolita con ambos bailando y fue furor en las redes.

El baile del Cebolla con Lolita

Por la noche y luego del partido de despedida de Mario Yepes, todas las figuras invitadas, incluyendo al Cebolla Rodríguez, fueron a bailar los ritmos colombianos, entre los que estuvieron el vallenato y la salsa, entre otros.

Allí, el exjugador de Peñarol y de la celeste, entre otros, mostró también su nivel en la pista, como asimismo lo hicieron otros exfutbolistas.

Pero al otro día, el Cebolla se mostró con su hija Lolita bailando otro tipo de música.

"Nuevas generaciones", escribió en sus redes, a la vez que subió un video bailando con ella lo que le había pedido.

Las redes comenzaron a volar apoyando al exfutbolista uruguayo quien se mostró bien en el baile, aunque no tan bien como cuando bailó salsa.

Cebolla Rodríguez Copa América Peñarol selección uruguaya

