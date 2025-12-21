Dólar
Compra 37,70 Venta 40,20

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / COLOMBIA

El Cebolla Rodríguez volvió a jugar en la despedida a Mario Yepes y con figuras de Colombia como Valderrama e Higuita, quien hizo el escorpión

El uruguayo formó parte del equipo Los Amigos del Capi, que fue dirigido por Francisco Maturana y Faustino Asprilla

21 de diciembre 2025 - 11:25hs
El Cebolla Rodríguez en la despedida de Mario Yepes

El Cebolla Rodríguez en la despedida de Mario Yepes

Foto: EFE
Carlos Valderrama en la despedida de Mario Yepes

Carlos Valderrama en la despedida de Mario Yepes

Foto: EFE

Cristian “Cebolla” Rodríguez volvió a jugar al fútbol este sábado en Colombia, en el partido despedida a Mario Alberto Yepes, en el estadio Pascual Guerrero, en Cali, en un encuentro que estuvo lleno de estrellas.

El uruguayo formó parte del equipo Los Amigos del Capi, que fue dirigido por Francisco Maturana y Faustino Asprilla.

En ese cuadro estuvieron René Higuita, quien hizo su clásico escorpión; Iván Córdoba, Mario Yepes, Paulo Da Silva, Cristian Rodríguez; Iván Hurtado, Fabián Vargas, Carlos Valderrama, Antonio Valencia, Javier Saviola y David Trezeguet.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ESPNColombia/status/2002510667065004432?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2002510667065004432%7Ctwgr%5E130e60dc2458dbc43964e4826ec56045e016d709%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fcolombia.as.com%2Ffutbol%2Ffiesta-en-el-pascual-mario-yepes-se-despide-entre-leyendas-f202512-n%2F&partner=&hide_thread=false

Mientras que, en la selección dorada, el DT fue Néstor Lorenzo, actual seleccionador de Colombia.

Aficionados que siguen a su equipo en el Mundial de 2026 descubren que los precios de las entradas se han disparado.
MUNDIAL 2026

La fortuna récord que entregará la FIFA a las selecciones por jugar el Mundial 2026 y el premio por ser campeón

La foto del reencuentro de la generación de Sudáfrica 2010 y la Copa América 2011
SELECCIÓN URUGUAYA

Con Óscar Tabárez, Diego Forlán y Luis Suárez presentes, la generación de Sudáfrica y la Copa América 2011 de la selección uruguaya se reunió para un asado

Y en ese equipo jugaron David Ospina; Camilo Zúñiga, Amaranto Perea, Cristian Zapata, Carlos Valdés, Pablo Armero; Carlos Sánchez, Freddy Guarín, Macnelly Torres, Jackson Martínez y Radamel Falcao García.

Carlos Valderrama en la despedida de Mario Yepes
Carlos Valderrama en la despedida de Mario Yepes

Carlos Valderrama en la despedida de Mario Yepes

Temas:

Cebolla Rodríguez Colombia Higuita Carlos Valderrama

Seguí leyendo

Las más leídas

La foto del reencuentro de la generación de Sudáfrica 2010 y la Copa América 2011
SELECCIÓN URUGUAYA

Con Óscar Tabárez, Diego Forlán y Luis Suárez presentes, la generación de Sudáfrica y la Copa América 2011 de la selección uruguaya se reunió para un asado

Pablo Gaglianone durante su etapa como entrenador interino de Torque
ENTREVISTA

Pablo Gaglianone dejó las juveniles de Torque y busca el salto a Primera: el ascenso a la A en 2024, los DT que lo marcaron y su experiencia con Jadson Viera

Erling Haaland
INGLATERRA

El histórico récord que rompió Erling Haaland, con el que superó a Cristiano Ronaldo en la Premier League

Estudiantes de La Plata 2-1 Platense: Fernando Muslera y el Pincha se quedan con el Trofeo de Campeones
TROFEO DE CAMPEONES

Estudiantes de La Plata 2-1 Platense: Fernando Muslera y el Pincha se quedan con el Trofeo de Campeones

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos