El Cebolla Rodríguez volvió a jugar en la despedida a Mario Yepes y con figuras de Colombia como Valderrama e Higuita, quien hizo el escorpión

El Cebolla Rodríguez en la despedida de Mario Yepes Foto: EFE Carlos Valderrama en la despedida de Mario Yepes Foto: EFE

Cristian “Cebolla” Rodríguez volvió a jugar al fútbol este sábado en Colombia, en el partido despedida a Mario Alberto Yepes, en el estadio Pascual Guerrero, en Cali, en un encuentro que estuvo lleno de estrellas.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

El uruguayo formó parte del equipo Los Amigos del Capi, que fue dirigido por Francisco Maturana y Faustino Asprilla.

En ese cuadro estuvieron René Higuita, quien hizo su clásico escorpión; Iván Córdoba, Mario Yepes, Paulo Da Silva, Cristian Rodríguez; Iván Hurtado, Fabián Vargas, Carlos Valderrama, Antonio Valencia, Javier Saviola y David Trezeguet.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ESPNColombia/status/2002510667065004432?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2002510667065004432%7Ctwgr%5E130e60dc2458dbc43964e4826ec56045e016d709%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fcolombia.as.com%2Ffutbol%2Ffiesta-en-el-pascual-mario-yepes-se-despide-entre-leyendas-f202512-n%2F&partner=&hide_thread=false ¡APARECIÓ EL ESCORPIÓN!



Con ustedes: René Higuita



Mira "Capitanes Legendarios" en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/krm0RZ7Kqo — ESPN Colombia (@ESPNColombia) December 20, 2025 Mientras que, en la selección dorada, el DT fue Néstor Lorenzo, actual seleccionador de Colombia.

Y en ese equipo jugaron David Ospina; Camilo Zúñiga, Amaranto Perea, Cristian Zapata, Carlos Valdés, Pablo Armero; Carlos Sánchez, Freddy Guarín, Macnelly Torres, Jackson Martínez y Radamel Falcao García. Carlos Valderrama en la despedida de Mario Yepes Carlos Valderrama en la despedida de Mario Yepes Foto: EFE