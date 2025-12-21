El Cebolla Rodríguez volvió a jugar en la despedida a Mario Yepes y con figuras de Colombia como Valderrama e Higuita, quien hizo el escorpión
21 de diciembre 2025 - 11:25hs
El Cebolla Rodríguez en la despedida de Mario Yepes
Foto: EFE
Carlos Valderrama en la despedida de Mario Yepes
Foto: EFE
Cristian “Cebolla” Rodríguez volvió a jugar al fútbol este sábado en Colombia, en el partido despedida a Mario Alberto Yepes, en el estadio Pascual Guerrero, en Cali, en un encuentro que estuvo lleno de estrellas.
El uruguayo formó parte del equipo Los Amigos del Capi, que fue dirigido por Francisco Maturana y Faustino Asprilla.
En ese cuadro estuvieron René Higuita, quien hizo su clásico escorpión; Iván Córdoba, Mario Yepes, Paulo Da Silva, Cristian Rodríguez; Iván Hurtado, Fabián Vargas, Carlos Valderrama, Antonio Valencia, Javier Saviola y David Trezeguet.
Y en ese equipo jugaron David Ospina; Camilo Zúñiga, Amaranto Perea, Cristian Zapata, Carlos Valdés, Pablo Armero; Carlos Sánchez, Freddy Guarín, Macnelly Torres, Jackson Martínez y Radamel Falcao García.