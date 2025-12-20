Marcel Rauss, mejor entrenador del Fútbolx100 Femenino: su bicampeonato con Nacional, el paso a la selección sub 20 y el "secreto" que le reveló Pep Guardiola

A los pocos días de salir bicampeón uruguayo con Nacional , al DT Marcel Rauss , elegido como mejor entrenador del año en la encuesta Fútbolx100 Femenino de Referí, lo llamaron desde la AUF con la oportunidad de dirigir a la selección uruguaya femenina sub 20. Le guardó el secreto hasta a sus amigos, hasta que finalmente se concretó su sueño de llegar a la celeste.

La llegada de Rauss al proceso de selecciones de Uruguay muestra lo que han sido sus años como técnico. Comenzó con el fútbol femenino del Colegio Inglés, llegó a AUF con Montevideo City Torque y ascendió al equipo a Primera en su temporada debut, y dominó el fútbol uruguayo con Nacional en los últimos dos años.

Esto también le valió ganar dos premios a mejor entrenador del año, en 2024 y 2025. En esta edición se llevó el premio con nueve votos de 20 , cinco por delante de Manuel Airala , técnico de Defensor Sporting que terminó en segundo lugar.

Sofía Oxandabarat , jugadora de Nacional y ganadora del premio a figura del año en Fútbolx100, lo calificó como un “enfermito” del fútbol. Él, también en entrevista con Referí, prefiere decir que nació “con la pelota abajo del brazo”.

Tuvo la oportunidad de hablar con Pep Guardiola, quien le contó uno de sus secretos, y ahora trabaja a contrarreloj para preparar a la sub 20 femenina para el Sudamericano de febrero, en el que aspiran a clasificar por primera vez a un mundial de la categoría.

El año de Nacional y el crecimiento de las juveniles uruguayas

Tras vencer a Peñarol 1-0 en el Parque Central, Nacional se consagró bicampeón del fútbol femenino con dos fechas por disputarse. El tricolor ganó el campeonato de forma invicta, con solo dos empates (ambos contra el carbonero).

Según Rauss, esta dominancia se construyó en un “proceso” que su equipo comenzó a principios de 2024, con la base de un plantel que se mantuvo durante las dos temporadas.

Para el técnico, de todas formas, se ha generado una “brecha” competitiva importante entre Nacional, Peñarol, Defensor Sporting y el resto de los equipos.

Marcel Rauss firmando la renovación de su contrato con Nacional a principios de 2025

No obstante, valoró que “hay generaciones de jugadoras muy buenas que están viniendo”, y afirmó que es “clave” que todos los clubes apoyen los procesos de formación para “sostenerlas cuando estén en Primera División”, lo cual permitiría que se empareje un poco el nivel.

“Creo que es importante entender que por ahí las nuevas generaciones sí han tenido un proceso de formación correspondiente, que las otras generaciones no tanto”, enfatizó el entrenador, quien cree que hay que valorar como “a nivel mundial culturalmente la concepción” del fútbol femenino “está cambiando”.

La “espina” que le quedó del año tricolor fue la Copa Libertadores, en la que Nacional quedó eliminado en fase de grupos, con un solo gol en contra y sin goles a favor en tres partidos. “Creo que nos faltó hacer al menos un gol, generamos más de 20 chances de gol en tres partidos”, lamentó Rauss, que también destacó el “aspecto defensivo” del equipo.

Su llegada a la selección uruguaya sub-20

Días después del final del campeonato, Rauss recibió una llamada de la AUF. Querían que fuera el DT de la selección uruguaya femenina sub-20. El sueño del técnico siempre había sido ser parte de la celeste, por lo que no dudó en aceptar.

La propuesta tardó algunos días en concretarse, tiempo en el que el técnico tuvo que guardar absoluto silencio, al punto que ni siquiera pudo contarle sobre la posibilidad a sus amigos. Finalmente, Nacional comunicó el nuevo destino del entrenador el pasado 13 de diciembre.

Rauss llega a la sub-20 con el desafío del Sudamericano de la categoría a la vuelta de la esquina: el torneo arranca a principios de febrero en Paraguay, por lo que tendrá “un mes y semanas” para armar a un equipo y prepararlo para el desafío.

El técnico indicó que en ese tiempo buscarán ser “muy claros con el mensaje”, conocer a las jugadoras y “generar el contexto que sea más favorable para que ellas se sientan cómodas”. Luego buscará “valorar lo positivo y corregir lo más importante” para “llegar con mayor confianza y seguridad”.

Esta semana Rauss convocó a una primera camada de jugadoras, la mayoría de Nacional. El entrenador explicó que es “favorable” conocer a las jugadoras que tuvo en Nacional para el arranque de este proceso, pero remarcó que el tricolor “es la institución que cuenta con la mejor calidad de jugadoras”.

El segundo equipo con más representantes es Liverpool, un equipo que según Marcel “trabaja muy bien la captación”, así como “el proceso formativo”.

El objetivo de Rauss es “la clasificación al Mundial”, que se disputará en Polonia en setiembre de 2026. Se trata de un hito que Uruguay nunca consiguió en esta categoría, y para el que el entrenador considera que la celeste tiene un plantel “muy competitivo” que permite soñar.

El secreto que le reveló Pep Guardiola

La foto de Marcel Rauss con Pep Guardiola

En 2022, Marcel Rauss llegó a dirigir el primer equipo de Torque, gracias a conocer a una jugadora del fútbol femenino del club a la que se enfrentaba en los torneos que disputaba con el equipo femenino del Colegio Inglés.

En sus dos años en el club, Rauss obtuvo el ascenso a Primera División y luego terminó cuarto en el Campeonato Uruguayo, lo que le valió llegar a Nacional para sustituir a Diego Testas.

Durante su paso por el equipo ciudadano, el entrenador vivió dos viajes a Inglaterra para conocer las instalaciones del Manchester City, club insignia del Grupo City que integra Torque. Allí tuvo la oportunidad de formar parte de charlas con grupos de entrenadore, observar entrenamientos, y pudo cumplir otro de sus sueños: conocer a Pep Guardiola.

En su primer viaje, Rauss le preguntó a un ayudante si podía sacarse una foto con el entrenador español, y tras conseguirlo pudo charlar algunos minutos con él, tiempo en el que aprovechó para preguntarle algo que tenía en la cabeza hacia tiempo.

“Me quedó guardado por años que en una entrevista le preguntaron acerca de los espacios en la cancha, y él mencionó que hay un espacio que era indefendible, y cuando le preguntaron cuál era dijo que no lo podía revelar”, recordó el DT, que aprovechó para preguntarle a Pep sobre ese secreto. El español, que durante la charla “se movía todo el tiempo” para explicar sus conceptos, le reveló el espacio.

Rauss se animó a revelar el secreto: “Él decía que cuando se llega a zona de finalización, más que nada carriles exteriores, una vez que la línea defensiva rival está en bloque bajo, (hay que) sacar la pelota hacia atrás para que la línea salga un poco y en ese momento poner el típico centro al segundo palo entre el lateral y el zaguero para que rompa un jugador y entre con ventaja para definir. Todos los defensores están orientados para adelante y no tienen tanto en cuenta ese espacio porque están concentrados en la pelota. Todos los centros que le ponen a (Erling) Haaland son ahí”.