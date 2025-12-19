Ronald Araujo viajó a Uruguay para pasar las fiestas, entrena por su cuenta y hay una fecha estimada para su regreso a Barcelona

Ronald Araujo , el zaguero de FC Barcelona y la selección uruguaya de Marcelo Bielsa, está por estos días en Uruguay, luego del viaje “espiritual” que hizo a Israel en busca de de superar el bajón emocional que sufrió y por el que se tomó días libres en el club catalán.

El defensa viajó en los últimos días a su país para seguir adelante con su recuperación y también para pasar las fiestas junto a su familia , informó Mundo Deportivo de Barcelona.

En su estadía en Uruguay, el riverense también ha vuelto a entrenar por su cuenta y con un preparador físicos que le marca la rutina en coordinación con el cuerpo técnico de Barcelona.

Desde el equipo blaugrana han entendido el momento que atraviesa Araujo, uno de sus capitanes, y le han dado libertad para que se tome su tiempo y regrese al plantel cuando esté recuperado.

Si bien no tiene una fecha marcada, en Barcelona estiman que el riverense volverá al equipo luego de las fiestas de Navidad y fin de año, por lo que se sumaría al plantel en los primeros días de enero.

Medios catalanes señalan que la evolución de Araujo es positiva, por lo que podría reintegrarse luego de las vacaciones.

La recuperación de Araujo

El uruguayo Ronald Araujo, central del Barcelona, de baja aquejado de un cuadro de ansiedad desde hace un par de semanas, viajó el pasado martes 9 de diciembre a Tierra Santa para recuperarse mentalmente, según publicó el rotativo barcelonés 'Sport' y pudo confirmar EFE.

Ronald Araujo en Nazareth Ronald Araujo en Nazareth

Araujo, que es una persona de fuertes convicciones religiosas, como demuestra continuamente con publicaciones en redes sociales, decidió hacer este viaje espiritual a Jerusalén.

El central está de baja debido a problemas de salud mental, tal y como explicó en su día el técnico alemán del Barcelona, Hansi Flick. El detonante fue su expulsión contra el Chelsea, en un partido de la Liga de Campeones.

Tras ese encuentro (25 noviembre), Araujo ha vivido alejado de los terrenos de juego, después de solicitar una pausa para recuperarse mentalmente al Barcelona en una reunión que mantuvieron sus representantes con el director deportivo de la entidad, Anderson Luis de Souza 'Deco'.