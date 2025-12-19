Las románticas vacaciones de Luis Mejía y la foto de Michael Jordan para celebrar sus títulos de campeón uruguayo con Nacional
19 de diciembre 2025 - 9:48hs
Luis Mejía junto a su hijo y su pareja en los festejos de Nacional campeón 2025
La foto de Michael Jordan que subió Luis Mejía
Luis Mejía, el golero de Nacional campeón de la Liga AUF Uruguaya, disfruta de las vacaciones en un destino paradisíaco y acompañado por su pareja, según dejó ver en fotos que compartió en sus redes sociales.
El golero panameño se fue lejos de Uruguay y descansó en las playas, con paseos por el mar y entre grutas, junto a su pareja Nati García, quien había estado en la cancha del Gran Parque Central cuando los tricolores fueron campeones.
Además, también aprovechó los días de desenchufe para tomar tragos.
Mejía también subió a sus redes una foto de Michael Jordan, la histórica estrella de la NBA, fumando un habano y haciendo el gesto de 4 con sus dedos.