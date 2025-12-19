Policías abatieron a un delincuente de 20 años y detuvieron a otro de 16 tras enfrentamiento a tiros en Manga

Dos policías abatieron a un delincuente y detuvieron a otro

Dos policías abatieron a un delincuente de 20 años y detuvieron a otro de 16 , luego de un enfrentamiento armado sobre la zona de Avenida José Belloni y Carlos Linneo, confirmaron fuentes de la Jefatura de Policía de Montevideo a El Observador.

Según el parte oficial, los delincuentes ingresaron a un local comercial en horas de la tarde de este jueves y con armas en mano amenazaron a sus propietarios, llevándose el dinero de la caja registradora .

Al salir del lugar, y según informó en primera instancia Subrayado (Canal 10), los jóvenes fueron interceptados por funcionarios policiales que se encontraban en la zona y se produjo un enfrentamiento a tiros .

Como resultado, el delincuente 20 años resultó herido y falleció posteriormente en un centro médico , mientras que el adolescente de 16 años fue detenido en el lugar .

Un tercer implicado logró darse a la fuga en una moto, informa el parte al que tuvo acceso El Observador.

En la escena de los hechos se incautaron dos armas de fuego y el dinero que había sido robado. Las víctimas de la rapiña no resultaron lesionadas.

La Fiscalía de Homicidios de 2º Turno dispuso la intervención de Policía Científica y las actuaciones correspondientes.

La Fiscalía de Adolescentes de Primer Turno, en tanto, ordenó la conducción del adolescente detenido al Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa).