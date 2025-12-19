Dólar
Compra 37,95 Venta 40,35

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
27°C
algo de nubes
Sábado:
Mín  20°
Máx  28°

Siguenos en:

/ Nacional / MONTEVIDEO

Policías abatieron a un delincuente de 20 años y detuvieron a otro de 16 tras enfrentamiento a tiros en Manga

El enfrentamiento ocurrió luego de que los delincuentes ingresaran a un local comercial y lo rapiñaran

19 de diciembre 2025 - 12:42hs
Dos policías abatieron a un delincuente y detuvieron a otro

Dos policías abatieron a un delincuente y detuvieron a otro

Foto: Gastón Britos / FocoUy

Dos policías abatieron a un delincuente de 20 años y detuvieron a otro de 16, luego de un enfrentamiento armado sobre la zona de Avenida José Belloni y Carlos Linneo, confirmaron fuentes de la Jefatura de Policía de Montevideo a El Observador.

Según el parte oficial, los delincuentes ingresaron a un local comercial en horas de la tarde de este jueves y con armas en mano amenazaron a sus propietarios, llevándose el dinero de la caja registradora.

Al salir del lugar, y según informó en primera instancia Subrayado (Canal 10), los jóvenes fueron interceptados por funcionarios policiales que se encontraban en la zona y se produjo un enfrentamiento a tiros.

Más noticias
accidente fatal en treinta y tres: joven de 22 anos murio tras chocar su auto en la cabecera de un puente
ACCIDENTE FATAL

Accidente fatal en Treinta y Tres: joven de 22 años murió tras chocar su auto en la cabecera de un puente

un ciclista de 45 anos murio tras ser embestido por un vehiculo en los accesos: el conductor se dio a la fuga
ACCIDENTE FATAL

Un ciclista de 45 años murió tras ser embestido por un vehículo en los accesos: el conductor se dio a la fuga

Como resultado, el delincuente 20 años resultó herido y falleció posteriormente en un centro médico, mientras que el adolescente de 16 años fue detenido en el lugar.

Un tercer implicado logró darse a la fuga en una moto, informa el parte al que tuvo acceso El Observador.

En la escena de los hechos se incautaron dos armas de fuego y el dinero que había sido robado. Las víctimas de la rapiña no resultaron lesionadas.

La Fiscalía de Homicidios de 2º Turno dispuso la intervención de Policía Científica y las actuaciones correspondientes.

La Fiscalía de Adolescentes de Primer Turno, en tanto, ordenó la conducción del adolescente detenido al Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa).

Temas:

POLICÍAS delincuente Manga policía Enfrentamiento

Seguí leyendo

Las más leídas

Carolina Ache denunció por difamación e injurias a Francisco Bustillo, Sebastián da Silva y Sergio Botana
JUSTICIA

Carolina Ache denunció por difamación e injurias a Francisco Bustillo, Sebastián da Silva y Sergio Botana

Matías Arezo 
PEÑAROL

Evaristo González y la actualidad de Peñarol: no hay dinero para comprar la ficha de Matías Arezo, Nahuel Herrera vale US$ 10 millones y hay que hacer el "esfuerzo" por Washington Aguerre

Leonardo Fernández de Peñarol festeja su gol ante Liverpool por la semifinal de la Liga AUF Uruguaya
PERÍODO DE PASES

River Plate, Leo Fernández y el mercado de pases: mirá lo que dicen en Argentina sobre el futuro del 10 de Peñarol

Fiscalía pidió condena de 4 años para Sara Goldring por el delito de apropiación indebida
JUSTICIA

Fiscalía pidió condena de 4 años para Sara Goldring por el delito de apropiación indebida

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos