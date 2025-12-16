Tristeza en Salto: un hombre de 32 años murió pese a haber reclamado atención médica durante "más de un mes"

En las últimas horas, un hombre de 32 años llamado Jonatan Núñez murió en Salto . La situación conmocionó a los locales, por el perfil público del joven, quien era mejor conocido en redes sociales como "Jona" .

Según se puede observar en su cuenta de Instagram, el joven se destacaba por su solidaridad : regalaba hamburguesas, hablaba de la salud mental y compartía jornadas de donación de alimentos en el Hospital local de Salto .

En un video divulgado la semana pasada se ve a Núñez en un auto cargado con diversos alimentos frente a un centro médico del departamento. En la pieza, además, se lo ve entregando el alimento a las diversas personas que pasan por el lugar .

Núñez padecía desde su nacimiento un angioma que afectaba su lengua y garganta, una condición que dificultó su acceso a un tratamiento adecuado .

En una de sus últimas publicaciones, expresó su molestia por la tardanza en recibir atención médica. De acuerdo con Núñez, en un video publicado la semana pasada, hacía "más de un mes" que estaba con problemas de salud, pero desde el Hospital Regional Salto "no le dieron pelota".

En este sentido, señaló también la situación de un "muchacho" que desde hace "más de 20 días" estaba esperando una tomografía para operarse "y nada".

Producto de esto, había decidido dejar su salud "en manos de Dios" debido a que, bajo su consideración, la atención del centro médico era un "desastre".

"Me gustaría saber qué medidas van a tomar las autoridades del Hospital", reclamó el hombre.

En el último video, publicado antes de su muerte, Núñez relató que a pesar de sentirse bien en algunos momentos, había estado lidiando con un sangrado interno que lo había llevado a ser internado en el CTI.

La hemorragia interna masiva que sufrió, combinada con su angioma, fue imposible de controlar debido a las complicaciones derivadas de su condición médica, informaron los medios locales.

Tras la muerte de Jonatan, distintos locales y grupos sociales en Salto convocaron a una movilización frente al Hospital Regional Salto este martes a las 18 horas para exigir respuestas a las autoridades del centro de salud.