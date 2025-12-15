¿Vas a ir a La Bajada? A qué hora abren las puertas de la fiesta, qué podés llevar en la heladerita y cuándo sonará "Auto rojo"

Se siente en el aire. Diciembre llegó a su meridiano y La Bajada está a punto de decretarse. La multitudinaria fiesta nacida en el programa Justicia Infinita lleva preparando su edición 2025 desde hace tiempo, y ya hace dos semanas que se pusieron a la venta sus entradas.

Según supo El Observador, a principios de la semana pasada ya se habían vendido más de 40 mil entradas y las localidades están a punto de decretarse, lo que marca el entusiasmo que despierta una celebración que se ha convertido en un clásico de fin de año . El remanente de entradas se puede conseguir en la web de Tickantel a $300.

En 2025, al igual que las últimas ediciones, se celebrará en alguno de los próximos días —la espontaneidad del momento en que se "decreta" es su seña de identidad— en el escenario de la rambla de Punta Carretas, en el mismo lugar donde hace días tocó La Vela Puerca en su show por sus 30 años.

ENTREVISTA Gonzalo Cammarota y la explosión de La Bajada: "Por suerte me agarró de viejo, porque después llega el vacío; al otro día te tenés que levantar y esto es Uruguay, ¿no?"

LA BAJADA 2025 Empezó la venta de entradas para La Bajada 2025: cuánto cuestan, cómo hacer la fila virtual y lo que se sabe de la fecha de la fiesta

Más allá de que no se sepa oficialmente el día de la fiesta, desde la producción ya adelantaron algunos datos de La Bajada 2025 para que puedas ordenar tu día en caso de que hayas decidido ir.

A qué hora empieza La Bajada

Según la organización, "el día que se decrete #LaBajada, las puertas del predio en la Rambla del Golf se abren a las 15 horas", y la fiesta durará unas siete horas.

La aparición de DJ Sanata será sobre el atardecer y Auto rojo, la canción de Vilma Palma e Vampiros que se convirtió en un himno de la fiesta, sonará a las 22.

Por otro lado, al predio solo se podrá acceder por la avenida Juan Cachón, por las canteras del Parque Rodó. Allí se controlarán las entradas y también, en una fila especial, las heladeritas.

Las heladeritas habilitadas serán selladas para poder ingresarlas al predio, y no se permitirá entrar con envases de vidrio. Tampoco se permiten camisetas de fútbol o básquetbol de clubes uruguayos, así como tampoco banderas políticas.

Desde la producción se confirmó que no se venderán entradas en la puerta ni en el lugar. "Si ese mismo día te decidís a ir, entrás a la web de Tickantel o vas a cualquier lugar de cobranzas con tu camisa floreada y pedís una entrada". Los menores de doce años no pagan entrada, y los menores de 15 deberán ir con un adulto responsable.

La fiesta se emitirá en vivo a través de YouTube y Twitch a partir de las 11 de la mañana hasta "el último tema de DJ Sanata".

Gonzalo Cammarota y la esencia de La Bajada

Embed - Gonzalo Cammarota sobre La Bajada: "Sería maravilloso que se convierta en algo que me exceda"

En entrevista con El Observador hace algunas semanas, Gonzalo Cammarota, conductor de Justicia Infinita y portador de la camisa roja de DJ Sanata, explicó que para él La Bajada se convirtió en un éxito por ser un día "de encuentro donde tratamos de dejar de lado las cosas que nos separan, nos unen las camisas locas, las ganas de bailar y disfrutar".

"Eso nos unió casi de manera inesperada y espontánea. Juntarnos a festejar porque sí, porque ya está. Es necesario conectar con eso de que ese día no importa más nada, que dejás lo que sea que estés haciendo para disfrutar. Es algo que, como exestudiante de psicología, conecta claramente con las pulsiones de vida. Festejar, reunirte con otros, bailar, celebrar. Pase lo que pase nos juntamos y nos divertimos. Ahí está la esencia."

"Yo antes de empezar me encierro y lo único que veo es que va apareciendo cada vez más gente, pero me pierdo todo lo que pasa en la ciudad. Después me entero que no se conseguía ómnibus, de la trancadera en el tránsito, de un montón de cosas que se generan. Lo pintoresco, eso de ver las hordas de gente con sus heladeritas yendo, nunca lo vi. Veo fotos, videos, pero es una parte de La Bajada que no conozco. Toda esa cosa mágica que se genera en la ciudad y a esta altura en otros lados, porque tengo montones de mensajes de gente que viene de diferentes partes del país. Desde todos los departamentos se están organizando, sacando pasajes, alquilando camionetas. Es un fenómeno que me tiene muy sorprendido y feliz. Y a su vez siento una responsabilidad de que esa gente pase bien", agregó.