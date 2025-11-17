Dólar
/ Cultura y Espectáculos / LA BAJADA 2025

Empezó la venta de entradas para La Bajada 2025: cuánto cuestan, cómo hacer la fila virtual y lo que se sabe de la fecha de la fiesta

A partir de este lunes 17 se pueden adquirir las entradas para La Bajada 2025; la fiesta tomó la decisión de cobrar entradas por las dimensiones que adquirió en los últimos años

17 de noviembre 2025 - 12:26hs
LA BAJADA 2024 GONZALO CAMMAROTA

Este lunes, La Bajada, la fiesta nacida a partir del programa de radio Justicia Infinita y que se convirtió en uno de los eventos más convocantes de fin de año en Montevideo, pone a la venta las entradas para la próxima edición.

Lo que en principio reunía espontáneamente a un puñado de personas con camisas estampadas afuera de Océano FM pasó a ser un evento que congrega a decenas de miles de concurrentes en la Rambla de Punta Carretas.

"Cuando empezamos a ver la cuenta gigante que teníamos (que pagar), nos dimos cuenta que no había otra alternativa. En absoluto me gustaba dar este paso. Se imaginan que no quería estar expuesto a que me digan una cantidad de cosas. Por suerte hay mucho cariño de gente que lo entiende pero no había otra opción", agregó.

La Bajada 2025: cuánto cuesta y cómo comprar la entrada

La entrada para asistir a la edición 2025 de La Bajada cuesta $300. Los menores de 12 años inclusive no pagan entrada.

Las localidades se pueden adquirir en Tickantel a partir de este lunes 17 de noviembre. Al momento de publicarse esta nota, más de 8500 personas estaban haciendo la fila virtual para adquirir entradas y la plataforma anunciaba más de una hora de espera.

Cuando llega el turno, se tienen quince minutos para hacer la compra.

La Bajada 2025: fecha de la fiesta

Por el momento no se especificó qué día exacto será La Bajada 2025, aunque Cammarota aseguró que, como siempre, será en los primeros días de diciembre.

Actualmente, quienes adquieren la entrada lo hacen sin saber cuándo podrán asistir, algo que según dijeron los organizadores, va en sintonía con el espíritu que la fiesta tiene desde sus comienzos a las afueras de Océano FM: se decreta el mismo día que sucede.

Además, se mantienen otras tradiciones de la fiesta, como que los asistentes pueden llevar sus bebidas y heladeritas, sin tener que comprar obligatoriamente en las barras que se instalarán en el predio de la rambla de Punta Carretas.

