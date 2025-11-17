Sorpresa por el avión que pasó a escasos metros de la ruta para aterrizar en el aeropuerto de Carrasco: el por qué de la maniobra

Vecinos de Carrasco se vieron sorprendidos el domingo cuando un avión de carga Boeing 747-4 de la aerolínea estadounidense Sky Lease Cargo , que ofrece servicios de carga transpacíficos y latinoamericanos, bajó a escasos metros de la ruta para aterrizar en la principal terminal aérea del país.

El aficionado a la fotografía de aviación en Uruguay, Gustavo Andrés Pérez , registró la escena y la compartió en redes sociales, donde escribió: "Recién llegado a Carrasco por pista 25, Boeing 747-4 SKY LEASE CARGO".

En diálogo con El Observador, Pérez explicó que la maniobra del domingo "fue por los fuertes vientos que había".

En tal sentido, agregó que " normalmente pasan unos metros más alto " y reconoció que " lo sorprendió " lo bajo que pasó la aeronave. Sin embargo, destacó que el aterrizaje se realizó "sin problemas".

Considerando las ráfagas de viento, el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) compartió una tabla con los principales departamentos afectados. Pese a que Montevideo no figura entre las localidades más afectadas por el vendaval, las condiciones obligaron a tomar medidas a quienes se dedican al tránsito aéreo, tanto de carga como de pasajeros.

Datos preliminares de viento y precipitación entre el 15/11 y el 16/11



— Instituto Uruguayo de Meteorología (@Inumet_) November 17, 2025

Además, el organismo oficial del tiempo había emitido un aviso especial por tormentas "fuertes y puntualmente severas" a partir de la tarde del sábado 15 de noviembre.

A partir de la noche de esa misma jornada, y durante todo el domingo 16, Meteorología preveía el "avance de un sistema frontal desde el suroeste hacia el noreste del país", situación que "favorecerá el desarrollo de tormentas muy fuertes y algunas puntualmente severas".

Inumet detalló que los fenómenos "más significativos" se preveían en el litoral oeste, el centro-sur y este.

Además, advierte que en zonas de tormenta se podrían registrar "rachas de viento muy fuertes, intensa actividad eléctrica, caída de granizo y precipitaciones puntualmente abundantes".