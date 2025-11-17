Prueba de admisión del carnaval en el Teatro de Verano: 18 clasificados y dos murgas famosas eliminadas
Prueba de admisión para el carnaval de 2026: varios conjuntos históricos entre los 18 clasificados y dos murgas campeonas quedaron fuera del concurso
17 de noviembre 2025 - 7:00hs
Carnaval: la temporada 2026, como es habitual, arranca temprano, durante la primavera del año anterior.
La Prueba de Admisión para el Concurso de Carnaval de 2026 culminó este domingo y el jurado, tras evaluar a 28 propuestas, dispuso la clasificación de 18 conjuntos, entre ellos varios ganadores del primer premio en su categoría en años anteriores, por ejemplo las murgas Patos Cabreros, Falta y Resto y Diablos Verdes, los parodistas Zíngaros y los humoristas Cyranos.
Concurso de Carnaval: títulos históricos eliminados
Entre los eliminados destacan también títulos legendarios, por ejemplo las murgas Araca la Cana y La Reina de La Teja.
Esta instancia, desarrollada durante cinco noches en el Teatro de Verano Ramón Collazo, fue organizada por la Intendencia de Montevideo (IM) en coordinación con Directores Asociados de Espectáculos Carnavalescos y Populares del Uruguay (Daecpu).
El jurado, presidido por Nicolás Lasa y con Gabriela Barbosa como presidenta alterna, lo conformaron Susana Bosch, Mariana Gerosa, Adriana Da Silva y Fernando Imperial como miembros evaluadores de los espectáculos.
Considerando el pasaje de 18 títulos serán 40 los que desde el lunes 26 de enero y hasta inicios de marzo participarán en la tradicional contienda carnavalera de cada verano en el escenario del Parque Rodó.
Los 18 que lograron un cupo en el Carnaval 2026 y 10 eliminados
Murgas
Patos Cabreros 70 puntos
Mi Vieja Mula 68 puntos
Falta y Resto 67 puntos
Jorge 63 puntos
Un Título Viejo 63 puntos
A la Bartola 61 puntos
La Margarita 60 puntos
Diablos Verdes 56 puntos
Don Bochine y Cía 56 puntos
Gente Grande 55 puntos
La Reina de La Teja 54 puntos (eliminado)
Metele que son Pasteles 54 puntos (eliminado)
La Línea Maginot 50 puntos (eliminado)
Sorda de un Oído 49 puntos (eliminado)
Ay Alberto 45 puntos (eliminado)
Araca la Cana 40 puntos (eliminado)
Qué Julepe 39 puntos (eliminado)
La Sandía de la Torta 38 puntos (eliminado)
Vale Cuatro 36 puntos (eliminado)
Sociedades de Negros y Lubolos
Más Que Lonja 29 puntos
Herencia Ancestral 24 puntos
Parodistas
Zíngaros 28 puntos
Revistas
Carambola 31 puntos
Madame Gótica 31 puntos
House 25 puntos
Humoristas
Cyranos 32 puntos
Social Club 26 puntos
Fantoches 20 puntos (eliminado)
Patos Cabreros: la mejor murga en el Teatro de Verano
Los 22 que ya estaban clasificados
Los 18 conjuntos que ahora consiguieron un cupo se suman a los 22 que ya tenían un sitio confirmado, dado que participaron en la Liguilla del Carnaval de 2025 y confirmaron que concursarán en 2026 (hay dos títulos que, como se verá, tenían ese mismo derecho y optaron por no competir el año que viene).
Murgas
Asaltantes con Patente (renunció a competir en 2026)
Cayó la Cabra
Curtidores de Hongos
Doña Bastarda
Jardín del Pueblo
La Gran Muñeca
La Mojigata
La Nueva Milonga
La Trasnochada
Queso Magro
Sociedades de Negros y Lubolos
Integración
La Sara del Cordón
Valores
Yambo Kenia
Parodistas
Adams
Caballeros
Los Muchachos
Momosapiens
Revistas
Gala 1985 (renunció a competir en 2026)
La Compañía
Tabú
Humoristas
Los Choby’s
Los Rolin
Sociedad Anónima
En el Concurso de Carnaval de 2026 participaron 19 murgas, seis comparsas y cinco conjuntos en cada una de las categorías parodistas, revistas y humoristas.