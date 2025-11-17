Prueba de admisión del carnaval en el Teatro de Verano: 18 clasificados y dos murgas famosas eliminadas

Carnaval: la temporada 2026, como es habitual, arranca temprano, durante la primavera del año anterior. Foto: IM

La Prueba de Admisión para el Concurso de Carnaval de 2026 culminó este domingo y el jurado, tras evaluar a 28 propuestas, dispuso la clasificación de 18 conjuntos, entre ellos varios ganadores del primer premio en su categoría en años anteriores, por ejemplo las murgas Patos Cabreros, Falta y Resto y Diablos Verdes, los parodistas Zíngaros y los humoristas Cyranos.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

Concurso de Carnaval: títulos históricos eliminados Entre los eliminados destacan también títulos legendarios, por ejemplo las murgas Araca la Cana y La Reina de La Teja.

Esta instancia, desarrollada durante cinco noches en el Teatro de Verano Ramón Collazo, fue organizada por la Intendencia de Montevideo (IM) en coordinación con Directores Asociados de Espectáculos Carnavalescos y Populares del Uruguay (Daecpu).

El jurado, presidido por Nicolás Lasa y con Gabriela Barbosa como presidenta alterna, lo conformaron Susana Bosch, Mariana Gerosa, Adriana Da Silva y Fernando Imperial como miembros evaluadores de los espectáculos.

Considerando el pasaje de 18 títulos serán 40 los que desde el lunes 26 de enero y hasta inicios de marzo participarán en la tradicional contienda carnavalera de cada verano en el escenario del Parque Rodó. Los 18 que lograron un cupo en el Carnaval 2026 y 10 eliminados Murgas Patos Cabreros 70 puntos Mi Vieja Mula 68 puntos Falta y Resto 67 puntos Jorge 63 puntos Un Título Viejo 63 puntos A la Bartola 61 puntos La Margarita 60 puntos Diablos Verdes 56 puntos Don Bochine y Cía 56 puntos Gente Grande 55 puntos La Reina de La Teja 54 puntos (eliminado) Metele que son Pasteles 54 puntos (eliminado) La Línea Maginot 50 puntos (eliminado) Sorda de un Oído 49 puntos (eliminado) Ay Alberto 45 puntos (eliminado) Araca la Cana 40 puntos (eliminado) Qué Julepe 39 puntos (eliminado) La Sandía de la Torta 38 puntos (eliminado) Vale Cuatro 36 puntos (eliminado) Sociedades de Negros y Lubolos Más Que Lonja 29 puntos

Herencia Ancestral 24 puntos Parodistas Zíngaros 28 puntos Revistas Carambola 31 puntos

Madame Gótica 31 puntos

House 25 puntos Humoristas Cyranos 32 puntos

Social Club 26 puntos

Fantoches 20 puntos (eliminado) Patos Cabreros: la mejor murga en el Teatro de Verano Embed - Patos Cabreros - Prueba de Admisión 2026 | Los 22 que ya estaban clasificados Los 18 conjuntos que ahora consiguieron un cupo se suman a los 22 que ya tenían un sitio confirmado, dado que participaron en la Liguilla del Carnaval de 2025 y confirmaron que concursarán en 2026 (hay dos títulos que, como se verá, tenían ese mismo derecho y optaron por no competir el año que viene). Murgas Asaltantes con Patente (renunció a competir en 2026)

Cayó la Cabra

Curtidores de Hongos

Doña Bastarda

Jardín del Pueblo

La Gran Muñeca

La Mojigata

La Nueva Milonga

La Trasnochada

Queso Magro Sociedades de Negros y Lubolos Integración

La Sara del Cordón

Valores

Yambo Kenia Parodistas Adams

Caballeros

Los Muchachos

Momosapiens Revistas Gala 1985 (renunció a competir en 2026)

La Compañía

Tabú Humoristas Los Choby’s

Los Rolin

Sociedad Anónima En el Concurso de Carnaval de 2026 participaron 19 murgas, seis comparsas y cinco conjuntos en cada una de las categorías parodistas, revistas y humoristas. G5op4wSXQAA2edw En varias de las noches hubo miles de espectadores en el Teatro de Verano: no se cobró entrada pero había que donar un alimento no perecedero para ingresar y lo obtenido se destinará a varias instituciones de acción social.