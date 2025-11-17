Dólar
/ Cultura y Espectáculos / Carnaval / PRIMER FALLO

Prueba de admisión del carnaval en el Teatro de Verano: 18 clasificados y dos murgas famosas eliminadas

Prueba de admisión para el carnaval de 2026: varios conjuntos históricos entre los 18 clasificados y dos murgas campeonas quedaron fuera del concurso

17 de noviembre 2025 - 7:00hs
Carnaval: la temporada 2026, como es habitual, arranca temprano, durante la primavera del año anterior.

Foto: IM

La Prueba de Admisión para el Concurso de Carnaval de 2026 culminó este domingo y el jurado, tras evaluar a 28 propuestas, dispuso la clasificación de 18 conjuntos, entre ellos varios ganadores del primer premio en su categoría en años anteriores, por ejemplo las murgas Patos Cabreros, Falta y Resto y Diablos Verdes, los parodistas Zíngaros y los humoristas Cyranos.

Concurso de Carnaval: títulos históricos eliminados

Entre los eliminados destacan también títulos legendarios, por ejemplo las murgas Araca la Cana y La Reina de La Teja.

Esta instancia, desarrollada durante cinco noches en el Teatro de Verano Ramón Collazo, fue organizada por la Intendencia de Montevideo (IM) en coordinación con Directores Asociados de Espectáculos Carnavalescos y Populares del Uruguay (Daecpu).

El jurado, presidido por Nicolás Lasa y con Gabriela Barbosa como presidenta alterna, lo conformaron Susana Bosch, Mariana Gerosa, Adriana Da Silva y Fernando Imperial como miembros evaluadores de los espectáculos.

Considerando el pasaje de 18 títulos serán 40 los que desde el lunes 26 de enero y hasta inicios de marzo participarán en la tradicional contienda carnavalera de cada verano en el escenario del Parque Rodó.

Los 18 que lograron un cupo en el Carnaval 2026 y 10 eliminados

Murgas

  1. Patos Cabreros 70 puntos
  2. Mi Vieja Mula 68 puntos
  3. Falta y Resto 67 puntos
  4. Jorge 63 puntos
  5. Un Título Viejo 63 puntos
  6. A la Bartola 61 puntos
  7. La Margarita 60 puntos
  8. Diablos Verdes 56 puntos
  9. Don Bochine y Cía 56 puntos
  10. Gente Grande 55 puntos
  11. La Reina de La Teja 54 puntos (eliminado)
  12. Metele que son Pasteles 54 puntos (eliminado)
  13. La Línea Maginot 50 puntos (eliminado)
  14. Sorda de un Oído 49 puntos (eliminado)
  15. Ay Alberto 45 puntos (eliminado)
  16. Araca la Cana 40 puntos (eliminado)
  17. Qué Julepe 39 puntos (eliminado)
  18. La Sandía de la Torta 38 puntos (eliminado)
  19. Vale Cuatro 36 puntos (eliminado)

Sociedades de Negros y Lubolos

  • Más Que Lonja 29 puntos
  • Herencia Ancestral 24 puntos

Parodistas

  • Zíngaros 28 puntos

Revistas

  • Carambola 31 puntos
  • Madame Gótica 31 puntos
  • House 25 puntos

Humoristas

  • Cyranos 32 puntos
  • Social Club 26 puntos
  • Fantoches 20 puntos (eliminado)

Patos Cabreros: la mejor murga en el Teatro de Verano

Embed - Patos Cabreros - Prueba de Admisión 2026 |

Los 22 que ya estaban clasificados

Los 18 conjuntos que ahora consiguieron un cupo se suman a los 22 que ya tenían un sitio confirmado, dado que participaron en la Liguilla del Carnaval de 2025 y confirmaron que concursarán en 2026 (hay dos títulos que, como se verá, tenían ese mismo derecho y optaron por no competir el año que viene).

Murgas

  • Asaltantes con Patente (renunció a competir en 2026)
  • Cayó la Cabra
  • Curtidores de Hongos
  • Doña Bastarda
  • Jardín del Pueblo
  • La Gran Muñeca
  • La Mojigata
  • La Nueva Milonga
  • La Trasnochada
  • Queso Magro

Sociedades de Negros y Lubolos

  • Integración
  • La Sara del Cordón
  • Valores
  • Yambo Kenia

Parodistas

  • Adams
  • Caballeros
  • Los Muchachos
  • Momosapiens

Revistas

  • Gala 1985 (renunció a competir en 2026)
  • La Compañía
  • Tabú

Humoristas

  • Los Choby’s
  • Los Rolin
  • Sociedad Anónima

En el Concurso de Carnaval de 2026 participaron 19 murgas, seis comparsas y cinco conjuntos en cada una de las categorías parodistas, revistas y humoristas.

G5op4wSXQAA2edw
En varias de las noches hubo miles de espectadores en el Teatro de Verano: no se cobr&oacute; entrada pero hab&iacute;a que donar un alimento no perecedero para ingresar y lo obtenido se destinar&aacute; a varias instituciones de acci&oacute;n social.

En varias de las noches hubo miles de espectadores en el Teatro de Verano: no se cobró entrada pero había que donar un alimento no perecedero para ingresar y lo obtenido se destinará a varias instituciones de acción social.

Temas:

Carnaval Teatro de Verano Concurso de carnaval Daecpu Murgas

