UTE advierte por el aumento de estafas digitales que utilizan inteligencia artificial y la imagen de figuras públicas

UTE emitió una advertencia ante el aumento de estafas digitales que circulan en redes sociales y distintas plataformas, donde se emplean imágenes, voces y videos generados mediante inteligencia artificial para simular la participación de figuras públicas, entre ellas el presidente de la República, autoridades nacionales, deportistas y comunicadores.

Estos contenidos son utilizados para promover inversiones falsas, descuentos inexistentes o beneficios que no corresponden.

Según informó el ente, UTE no solicita datos personales a través de correos electrónicos, videollamadas o comunicaciones por WhatsApp, ni realiza inversiones financieras, ni ofrece bonificaciones fuera de sus canales oficiales. Por este motivo, llamó a la población a extremar precauciones ante cualquier contacto sospechoso.

Las autoridades recomiendan no ingresar a enlaces dudosos ni presionar botones en mensajes cuyo origen no pueda verificarse , y destacan la importancia de revisar siempre la casilla o cuenta que envía la comunicación.

También se sugiere que, ante llamadas o propuestas operativas que resulten extrañas, los usuarios no brinden información y se comuniquen directamente con los canales oficiales de UTE para confirmar la autenticidad del mensaje.

Entre las modalidades de estafa más frecuentes se encuentran el uso de imágenes falsas de autoridades, declaraciones o entrevistas adulteradas, invitaciones a plataformas fraudulentas de inversión y ofertas engañosas de bonificaciones.

Los especialistas de UTE insisten en algunas pautas para evitar caer en este tipo de fraudes:

Desconfiar de promesas de ganancias rápidas o garantizadas.

Verificar las fuentes antes de acceder a enlaces o formularios.

No compartir información personal o financiera por canales no verificados.

No descargar aplicaciones desde enlaces enviados por redes sociales o mensajería, sino únicamente desde tiendas oficiales.

Para consultas, denuncias o verificaciones, UTE recordó que sus únicos canales oficiales son: