UTE advierte por correos falsos que buscan estafar a los usuarios

UTE alertó este jueves sobre una nueva modalidad de estafa digital que circula por correo electrónico, en la que se utilizan mensajes fraudulentos con el asunto “Notificación Oficial - Saldo pendiente”.

A través de estos mails, los delincuentes intentan que los usuarios ingresen a un enlace falso para realizar el supuesto pago de una deuda.

La empresa estatal recordó que no solicita datos personales ni pagos a través de enlaces o correos electrónicos, y que los únicos canales oficiales de comunicación son sus cuentas verificadas en redes sociales y su sitio web:

X: @utecomunicacion

@utecomunicacion Facebook: com/UTEComunicacion

com/UTEComunicacion Instagram: com/utecomunicacion

com/utecomunicacion Portal web: com.uy Recomendaciones para evitar fraudes digitales

Desde UTE se reiteran algunas buenas prácticas para prevenir amenazas informáticas: No ingresar a enlaces ni presionar botones incluidos en mensajes o sitios de origen dudoso.

Revisar cuidadosamente la dirección de correo o cuenta desde donde se envía el mensaje.

No compartir datos personales, contraseñas ni códigos de seguridad.

Desconfiar de llamadas, mensajes o videos que ofrezcan inversiones, beneficios o actividades operativas sospechosas. Ante cualquier duda, contactar siempre a UTE a través de sus canales oficiales. La empresa enfatizó que en ningún caso solicita datos personales por correo electrónico, videollamadas o WhatsApp, y pidió a los usuarios que ignoren cualquier comunicación digital que provenga de fuentes distintas a las oficiales.