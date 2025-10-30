Dólar
/ Economía y Empresas / ESTAFAS DIGITALES

UTE advierte por correos falsos que buscan estafar a los usuarios

La empresa UTE advirtió por correos falsos que simulan deudas y recordó que no pide datos ni pagos por enlaces.

30 de octubre 2025 - 12:13hs
smartphone-1281632_1280.jpg

UTE alertó este jueves sobre una nueva modalidad de estafa digital que circula por correo electrónico, en la que se utilizan mensajes fraudulentos con el asunto “Notificación Oficial - Saldo pendiente”.

A través de estos mails, los delincuentes intentan que los usuarios ingresen a un enlace falso para realizar el supuesto pago de una deuda.

La empresa estatal recordó que no solicita datos personales ni pagos a través de enlaces o correos electrónicos, y que los únicos canales oficiales de comunicación son sus cuentas verificadas en redes sociales y su sitio web:

Desde UTE se reiteran algunas buenas prácticas para prevenir amenazas informáticas:

  • No ingresar a enlaces ni presionar botones incluidos en mensajes o sitios de origen dudoso.
  • Revisar cuidadosamente la dirección de correo o cuenta desde donde se envía el mensaje.
  • No compartir datos personales, contraseñas ni códigos de seguridad.
  • Desconfiar de llamadas, mensajes o videos que ofrezcan inversiones, beneficios o actividades operativas sospechosas.

Ante cualquier duda, contactar siempre a UTE a través de sus canales oficiales.

La empresa enfatizó que en ningún caso solicita datos personales por correo electrónico, videollamadas o WhatsApp, y pidió a los usuarios que ignoren cualquier comunicación digital que provenga de fuentes distintas a las oficiales.

UTE phishing

