Descuento de UTE para jubilados y estudiantes: cómo acceder y cómo conservar la bonificación

La bonificación TCB es un plan de UTE dirigido a un grupo de unas 40.000 personas, compuesto por jubilados y estudiantes. Esta nota realizada por El Observador explica los puntos claves.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Este beneficio otorga un descuento del 40% en la Tarifa Residencial Simple , que aplica a tres componentes de la factura:

MIEM Tarifa básica de UTE: Cardona dijo que críticas de la oposición son "tecnicismos" y defendió que descuento a jubilados y estudiantes cumple compromiso de Orsi

SERVICIOS Tarifas públicas: UTE y Antel permiten elegir la fecha de vencimiento de las facturas

Cargo por consumo, hasta 150 kWh mensuales

Esto significa que los primeros 150 kWh consumidos por mes reciben un descuento del 40%, mientras que el resto de la energía se cobra al precio normal, según UTE.

Además, el cargo fijo mensual y el cargo por potencia contratada se bonifican siempre con un 40% sin importar el consumo total realizado.

¿Cuánto se paga con el descuento?

La tarifa Residencial Simple funciona con diferentes precios, según la franja de consumo.

De acuerdo con los valores vigentes del pliego tarifario se pagará:

Consumo de 1 a 100 kWh/mes: $3,92 por kWh (con descuento)

Consumo de 101 a 150 kWh/mes: $4,92 por kWh (con descuento)

Cargo fijo mensual: $189 (bonificado)

Cargo por potencia contratada: $48,40 kW (bonificado)

¿Quiénes pueden acceder?

Jubilados que reciben la "Prima por Edad" otorgada por el Banco de Previsión Social (BPS).

Hogares de origen de beneficiarios de becas del Fondo de Solidaridad.

Las personas que pertenecen a estos grupos no necesitan hacer ningún trámite ante UTE ni ante los organismos mencionados. El beneficio se otorga automáticamente a quienes cumplan los requisitos.

Requisitos para ingresar

Además de pertenecer a uno de los grupos mencionados, se debe:

Tener una potencia contratada menor o igual a 3,5 kW.

Tener contratada la Tarifa Residencial Simple.

El titular del servicio debe tener un único contrato de suministro eléctrico a su nombre.

Requisito para mantener el beneficio

Para conservar la bonificación TCB, el consumo mensual no debe superar los 230 kWh en más de dos ocasiones en los últimos 12 meses. Si esto ocurre, en el tercer mes consecutivo con consumo por encima del tope se pierde el beneficio.

Este criterio de mantenimiento de la bonificación es el mismo que aplica actualmente para los usuarios de la Tarifa de Consumo Básico, que alcanza a unos 150.000 servicios activos.