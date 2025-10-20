El carnaval uruguayo se despide de una de sus voces icónicas: murió Idahy Pastor, cantante de Bafo da Onça

La cantante Idahy Pastor, conocida por su rol como vocalista de la icónica escuela de samba Bafo da Onça, murió el pasado viernes, según anunció el propio grupo en sus redes sociales.

"Con profundo dolor despedimos a nuestra querida Idahy Pastor, una voz y un alma inconfundible dentro de Bafo da Onça. Su alegría, su energía y su luz quedarán para siempre en nuestros corazones y en cada nota que suene. Acompañamos a su familia y seres queridos en este momento tan difícil, con todo nuestro cariño y respeto", escribió el grupo en su cuenta de Instagram.

Pastor fue la voz y cantante de Bafo da Onça en las últimas cuatro décadas, en el marco de una historia de más de sesenta años para un grupo que se encuentra entre los más icónicos de la música y el carnaval uruguayo.

Hace una semana, el propio grupo había hecho público, también en sus redes, que la cantante estaba atravesando problemas de salud.

Bafo da Onça se fundó en 1962 en el barrio La Comercial, con el liderazgo de Jorge Pintos y, luego de sus primeras décadas, con "Rayito" Pastor en los micrófonos.