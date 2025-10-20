Dólar
/ Cultura y Espectáculos / MÚSICA

El carnaval uruguayo se despide de una de sus voces icónicas: murió Idahy Pastor, cantante de Bafo da Onça

"Con profundo dolor despedimos a nuestra querida Idahy Pastor, una voz y un alma inconfundible dentro de Bafo da Onça", escribió el grupo en sus redes

20 de octubre 2025 - 12:04hs
SaveClip.App_528037466_18394341295190812_8419262977798363012_n

La cantante Idahy Pastor, conocida por su rol como vocalista de la icónica escuela de samba Bafo da Onça, murió el pasado viernes, según anunció el propio grupo en sus redes sociales.

"Con profundo dolor despedimos a nuestra querida Idahy Pastor, una voz y un alma inconfundible dentro de Bafo da Onça. Su alegría, su energía y su luz quedarán para siempre en nuestros corazones y en cada nota que suene. Acompañamos a su familia y seres queridos en este momento tan difícil, con todo nuestro cariño y respeto", escribió el grupo en su cuenta de Instagram.

Hace una semana, el propio grupo había hecho público, también en sus redes, que la cantante estaba atravesando problemas de salud.

Temas:

Carnaval Escuelas de samba en Uruguay

