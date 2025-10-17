Dólar
Compra 38,75 Venta 41,15

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
19°C
nubes
Sábado:
Mín  13°
Máx  16°

Siguenos en:

/ Cultura y Espectáculos / SERIO ORTUÑO

Murió Sergio Ortuño, músico, maestro y referente del candombe que llevó el "repique mágico de Ansina" al mundo

Referente del candombe y la cultura afrouruguaya, la muerte de Sergio Ortuño conmovió a la comunidad cultural que lo despidió con mensajes de respeto y afecto

17 de octubre 2025 - 16:36hs
Sergio Ortuño, referente del candombe y la cultura afrouruguaya

Sergio Ortuño, referente del candombe y la cultura afrouruguaya

Captura de pantalla / Tump Uruguay

Sergio Ortuño, referente del candombe y la cultura afrouruguaya, murió el pasado 14 de octubre a los 59 años.

Jefe de cuerda y pilar de la comparsa Valores de Ansina, músico, maestro y referente de la militancia cultural afouruguaya, Ortuño fue el fundador de la Escuela de Candombe del Uruguay en el año 1996, en la organización Mundo Afro, y cofundador de la Triangulación Kultural entre Uruguay, Francia y la República Democrática del Congo.

"Artista, educador y militante por la identidad afrodescendiente, Sergio Ariel Ortuño dejó una huella profunda en la cultura uruguaya a través de la Escuela de Candombe de Mundo Afro y su inquebrantable compromiso con la comunidad", expresó en un comunicado la organización sociocultural Mundo Afro.

Más noticias
se viene it: bienvenidos a derry, una serie de hbo max en la que regresa uno de los monstruos mas espeluznantes de stephen king
SERIES

Se viene "It: Bienvenidos a Derry", una serie de HBO Max en la que regresa uno de los monstruos más espeluznantes de Stephen King

Rod Stewart, otro artista que rechazó a Qatar
VISITA

Rod Stewart está en Montevideo y sorprendió con una peculiar visita en la Rambla antes de su show en el Centenario

Una figura a quien describieron como un hombre "imprescindible en la historia reciente del movimiento afrodescendiente en Uruguay". "Su partida deja un vacío difícil de llenar, tanto en el ámbito artístico como en el social, donde su labor educativa y militante marcó generaciones", señala el comunicado.

En las horas posteriores a su fallecimiento, diferentes figuras del candombe e instituciones culturales se despidieron de él con mensajes en las redes sociales, reconociendo su aporte a la cultura y el vacío que quedará a raíz de su partida.

"¡Te despedimos con admiración primo! Maestro de Candombe. Lideró como Jefe de Cuerda respetado entre sus pares; enseñó a miles sobre el tambor y su cultura profunda. Músico virtuoso y productor discográfico de obras fundamentales como Música Negra de la Ciudad de Montevideo. Activista y referente de la comunidad. Siempre estarás en la memoria de la familia, del colectivo y de quienes conocimos el impulso de tu personalidad arrolladora y tu carácter de luchador de la vida", escribió su primo, el ministro de Ambiente Edgardo Ortuño, en un sentido texto en sus redes sociales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OrtunoEdgardo/status/1978649307629899960?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1978649307629899960%7Ctwgr%5E7a34c165846159721b288a2afd827ccc07a60b88%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.elpais.com.uy%2Ftvshow%2Fmusica%2Fluto-en-el-mundo-del-candombe-murio-sergio-ortuno-musico-maestro-y-referente-de-la-cultura-afrouruguaya&partner=&hide_thread=false

Desde la comparsa Valores de Ansina lo describieron como un "candombero de ley".

"Quienes lo conocimos tuvimos dos opciones: o lo queríamos o lo odiábamos. Referente cultural afrouruguayo que ha innovado con su producción y acción, siendo un ejemplo de resiliencia por su trayectoria personal. Ese repique mágico de Ansina, con una musicalidad maravillosa adorando siempre el toque del barrio y llevándolo a lo más alto. Como fueron sus discos de Música Negra de la Ciudad de Montevideo volumen I y II. El primer disco donde tuvieron lugar esos Candomberos que no eran escuchados", expresa un comunicado publicado en su cuenta de Instagram.

Embed

Desde la comparsa destacaron además una de sus frases características: los tambores no se tocan sin razón. Y el hecho de que introdujo "conceptos como 'musicalidad de candombe' también en el ámbito universitario".

"Se fue un defensor de la cultura afrouruguaya para el desarrollo de las nuevas generaciones. Se fue un fiel luchador que llevó el Candombe de Ansina a Francia, Suecia, Alemania, África y más, que vivió por y para él. Nos quedan tus palabras, tu lucha y tu experiencia. Hoy te rendimos este homenaje y te agradecemos todo lo que hiciste por nuestra cultura, por el toque de Ansina y tu adorado Barrio Palermo", escribieron desde la comparsa.

Embed

Temas:

Sergio Ortuño Candombe

Seguí leyendo

Las más leídas

Rod Stewart, otro artista que rechazó a Qatar
VISITA

Rod Stewart está en Montevideo y sorprendió con una peculiar visita en la Rambla antes de su show en el Centenario

Bancada del Frente Amplio durante la votación del proyecto de Presupuesto
PARLAMENTO

Las negociaciones finales por el Presupuesto en Diputados: el acuerdo de Salle con el FA, las victorias de la oposición y una marcha atrás de último momento

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este viernes 17 de octubre
PRONÓSTICO

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este viernes 17 de octubre

Soledad Dematteo, vicepresidenta del área de Tecnología y Desarrollo de Producto de Mercado Libre

Creó la app de Mercado Libre a sus 22 años y ahora proyecta la próxima revolución logística de la mano de la IA

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos