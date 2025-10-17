Murió Sergio Ortuño, músico, maestro y referente del candombe que llevó el "repique mágico de Ansina" al mundo

Jefe de cuerda y pilar de la comparsa Valores de Ansina , músico, maestro y referente de la militancia cultural afouruguaya, Ortuño fue el fundador de la Escuela de Candombe del Uruguay en el año 1996, en la organización Mundo Afro , y cofundador de la Triangulación Kultural entre Uruguay, Francia y la República Democrática del Congo.

"Artista, educador y militante por la identidad afrodescendiente, Sergio Ariel Ortuño dejó una huella profunda en la cultura uruguaya a través de la Escuela de Candombe de Mundo Afro y su inquebrantable compromiso con la comunidad", expresó en un comunicado la organización sociocultural Mundo Afro.

Una figura a quien describieron como un hombre "imprescindible en la historia reciente del movimiento afrodescendiente en Uruguay". "Su partida deja un vacío difícil de llenar, tanto en el ámbito artístico como en el social, donde su labor educativa y militante marcó generaciones" , señala el comunicado.

En las horas posteriores a su fallecimiento, diferentes figuras del candombe e instituciones culturales se despidieron de él con mensajes en las redes sociales, reconociendo su aporte a la cultura y el vacío que quedará a raíz de su partida.

"¡Te despedimos con admiración primo! Maestro de Candombe. Lideró como Jefe de Cuerda respetado entre sus pares; enseñó a miles sobre el tambor y su cultura profunda. Músico virtuoso y productor discográfico de obras fundamentales como Música Negra de la Ciudad de Montevideo. Activista y referente de la comunidad. Siempre estarás en la memoria de la familia, del colectivo y de quienes conocimos el impulso de tu personalidad arrolladora y tu carácter de luchador de la vida", escribió su primo, el ministro de Ambiente Edgardo Ortuño, en un sentido texto en sus redes sociales.

Desde la comparsa Valores de Ansina lo describieron como un "candombero de ley".

"Quienes lo conocimos tuvimos dos opciones: o lo queríamos o lo odiábamos. Referente cultural afrouruguayo que ha innovado con su producción y acción, siendo un ejemplo de resiliencia por su trayectoria personal. Ese repique mágico de Ansina, con una musicalidad maravillosa adorando siempre el toque del barrio y llevándolo a lo más alto. Como fueron sus discos de Música Negra de la Ciudad de Montevideo volumen I y II. El primer disco donde tuvieron lugar esos Candomberos que no eran escuchados", expresa un comunicado publicado en su cuenta de Instagram.

Desde la comparsa destacaron además una de sus frases características: los tambores no se tocan sin razón. Y el hecho de que introdujo "conceptos como 'musicalidad de candombe' también en el ámbito universitario".

"Se fue un defensor de la cultura afrouruguaya para el desarrollo de las nuevas generaciones. Se fue un fiel luchador que llevó el Candombe de Ansina a Francia, Suecia, Alemania, África y más, que vivió por y para él. Nos quedan tus palabras, tu lucha y tu experiencia. Hoy te rendimos este homenaje y te agradecemos todo lo que hiciste por nuestra cultura, por el toque de Ansina y tu adorado Barrio Palermo", escribieron desde la comparsa.