JIIFF anuncia en Cannes más de US$ 150.000 en fondos para proyectos iberoamericanos

José Ignacio International Film Festival (JIIFF) vuelve a uno de los principales encuentros de la industria cinematográfica global, desembarcando en Cannes a bordo del yate Alhambra anclado en la Riviera francesa. Del 12 al 17 de mayo, en el marco de la 79º edición del Festival de Cannes , el equipo de JIIFF desplegará una agenda de actividades diarias que incluyen el lanzamiento de US$ 150.000 en fondos de incentivo desde su espacio de industria, Working JIIFF.

Frente al Palais des Festivals et des Congrès, este espacio funcionará como embajada local, sala de reuniones y sede institucional, consolidándose como un hub de cultura, industria y hospitalidad entre América Latina y Europa. Por cuarto año consecutivo y gracias al apoyo de la familia Pfeffer, el Alhambra se convierte nuevamente en un espacio estratégico para JIIFF y Uruguay que abre caminos para el desarrollo del cine iberoamericano en un contexto donde confluye el jet set internacional.

Durante una semana, se organizarán más de veinte eventos de trabajo a bordo . Además, los programadores desarrollan una mirada curatorial completa, evaluando películas y consolidando gestiones con invitados para la próxima edición.

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Las acciones de impulso al cine uruguayo serán organizadas en alianza con la Agencia del Cine y el Audiovisual de Uruguay (ACAU), mediante la gestión de encuentros de coproducción con autoridades y delegaciones de otros países que abren puertas para el cine local y lo proyectan internacionalmente.

Socios JIIFF_ Pablo Mazzola (director de Working JIIFF, programador), Fiona Pittaluga (directora JIIFF y programadora), Mariana Rubio Pittaluga (directora de comunicaci Los socios del JIIFF: Pablo Mazzola (director de Working JIIFF y programador), Fiona Pittaluga (directora del JIIFF y programadora), Mariana Rubio Pittaluga (directora de comunicación y programadora), Martín Cuinat (productor general)

Uno de los hitos importantes de la semana será el lanzamiento de una nueva edición de JIIFF Lab, el laboratorio dedicado al desarrollo de largometrajes iberoamericanos de ficción. En este marco, se darán a conocer las bases y los premios de 2027, que en esta edición pone en valor el compromiso con el talento de la región y otorgará más de US$ 150,000 en premios.

Tres películas latinoamericanas seleccionadas en el Festival de Cannes celebrarán sus estrenos internacionales en el Alhambra. El Partido (Argentina) de Juan Cabral y Santiago Franco; La Perra (Chile) de Dominga Sotomayor; y La Libertad Doble (Argentina) de Lisandro Alonso, integran una propuesta que suma valor al circuito del festival al trasladar la celebración a la sede flotante de JIIFF.

El cine de género tendrá su espacio en el barco con Terror a Bordo, un evento organizado junto a Mother Superior que refuerza el carácter distintivo de esta iniciativa. A su vez, un año más MUBI organiza su cena anual en la sede de JIIFF, de la que participan directores, productores, agentes de venta, actores y actrices de algunas de las películas más destacadas de la programación de Cannes. La celebración de la Mostra de São Paulo y los lazos latinoamericanos en Revolução Latam, la masterclass de Sebastián Sepúlveda (editor y escritor) presentada por el Short Film Corner, la fiesta de Uruguay en Cannes y una noche especial en el Petit Majestic, el bar icónico de esta ciudad, completan la agenda semanal de la delegación uruguaya.

En cada uno de estos eventos, la gastronomía del Parador La Huella reflejará la identidad de José Ignacio y Uruguay, con la chef Vanessa González y el jefe de parrilla Andrés Viñales. En esta línea, también viajan marcas y productos nacionales, como los vinos de Bodega Oceánica José Ignacio, que colaboran para mostrar un pedacito de Uruguay al mundo.