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Novedad en Canal 10: se anunció al conductor que ocupará el lugar de "Colo" Giannarelli en La mañana en casa

Canal 10 anunció al conductor que desde este lunes será parte del plantel de La mañana en casa tras la despedida de Eduardo "Colo" Giannarelli

4 de mayo de 2026 11:07 hs
Colo Giannarelli dejó La mañana en casa para ser conductor de Gran Hermano

Colo Giannarelli dejó La mañana en casa para ser conductor de Gran Hermano

Son semanas de cambios internos en Canal 10: la salida de Eduardo "Colo" Giannarelli de Polémica en el bar y La mañana en casa para asumir la conducción de Gran Hermano en la segunda mitad del año ha generado movimientos y traído nuevas caras a ambos ciclos.

El pasado viernes Giannarelli tuvo sus últimas salidas en los dos programas en los que ejercía como conductor, para tomarse un descanso antes de encarar el rol de presentador de Gran Hermano en el segundo semestre de este 2026, cuando el célebre reality tenga su primera versión uruguaya (aunque será realizado en la casa instalada en Buenos Aires, como sucedió también con las versiones chilenas del programa).

Desde La mañana en casa despidieron con un posteo en Instagram a Gianarelli. "Parte fundamental de La Mañana en Casa y gran compañero. Te vamos a extrañar mucho, pero también estamos felices por este nuevo desafío", escribieron desde el programa.

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"Hasta la vuelta Colito, esta siempre será tu casa", agregaron en el posteo.

Canal 10 le dio la bienvenida al nuevo conductor de La mañana en casa

Este lunes, Canal 10 confirmó que Christian Font será quien asuma la conducción del programa matinal junto a Petru Valensky, Eliana Dide y Magdalena Correa. Font, que desde diciembre del 2025 es parte del plantel de Saeta con su incorporación como periodista de Espectáculos y Cultura en el noticiero Subrayado, comenzó esta semana esa nueva etapa.

En el caso de Polémica en el Bar, el ciclo tendrá desde esta semana el regreso a la conducción de Jorge Piñeyrúa, que ya ocupó ese rol entre el estreno de la versión uruguaya del formato en 2019 y 2024, cuando dejó el puesto a Patricia Madrid, hoy en Canal 12.

Gianarelli fue quién tomó el rol de conductor del programa en 2025, luego de que el canal tomara la decisión de tras el año electoral, darle un perfil de entretenimiento y no tan político al ciclo.

"El Colo" fue también hasta el año pasado conductor de MasterChef, que este año tiene a Noelia Etcheverry como presentadora.

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