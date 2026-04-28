Cambios en Canal 10: El "Colo" Gianarelli anunció cuándo se despedirá de Polémica en el bar y La mañana en casa para preparase para Gran Hermano Uruguay

La llegada de Gran Hermano Uruguay, planeada para el segundo semestre del año, está cambiando algunas cosas en Canal 10, y entre otras cosas está la situación laboral de quien se encargará de conducir la primera edición local del reality: Eduardo Gianarelli.

El "Colo" fue anunciado como conductor de Gran Hermano Uruguay en febrero de este año , en una movida lógica si se tiene en cuenta que integra Canal 10 desde 2021, primero en el programa Dale que va, luego en La mañana en casa, Masterchef y Polémica en el Bar.

Este martes, el "Colo" dio más detalles del descanso que se tomará de cara al nuevo desafío, al tiempo que aprovechó para adelantar la despedida de algunos de sus programas, entre ellos La mañana en casa.

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Conversando sobre las últimas incidencias de la actual edición de Gran Hermano Argentina con sus colegas de piso Eliana Dide y Magdalena Correa, Gianarelli aseguró que le "quedan poquitos días" para seguir el tema desde allí, ya que este viernes será su última salida al aire en La mañana en casa.

“Voy a seguir en el canal, compartiendo con los compañeros, pero obviamente no voy a estar en La mañana en casa por un tiempito. El viernes es mi último programa y también en Polémica en el bar, preparando todo lo que se viene en el segundo semestre, a partir de setiembre con Gran Hermano Uruguay”.

El sustituto del Colo en Polémica en el bar

Gianarelli condujo Polémica en el bar desde febrero de 2025, cuando sustituyó a Patricia Madrid. En ese sentido, Canal 10 necesita de un nuevo conductor para Polémica, y si bien falta el anuncio oficial de la señal, todo apunta a que será un viejo conocido del programa: Jorge Piñeyrúa.

El "Piñe" fue quien inauguró el formato en Uruguay en su estreno en 2019, y se mantuvo en ese rol hasta 2024. Según informó TV Show y confirmó El Observador, será quien volverá a ocupar ese lugar cuando se produzca la salida de Gianarelli, quien seguirá en sus funciones actuales hasta por lo menos varias semanas más.

Polémica en el bar ha tenido varios horarios, frecuencias y panelistas, pero actualmente va los viernes a las 21.15 y el elenco está formado por Julio Ríos, Sofía Romano, Jorge Balmelli y Daro Kneubuhler.