Tan Bionica agotó las entradas para su show en el Antel Arena y agregó una segunda fecha: los detalles

El regreso de la banda argentina Tan Biónica a Uruguay despertó un entusiasmo particular entre sus seguidores. La banda de "Chano" Moreno Charpentier presentará su nuevo disco, El Regreso, el sábado 19 de setiembre a las 21:00 en el Antel Arena, y las entradas para ese show se agotaron durante las primeras horas.

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Desde la organización habían prometido "una nueva noche mágica con un show cargado de nostalgia", en la que se mezclará "pasado, presente y futuro con sus irónicos himnos y la presentación de su nuevo disco El Regreso", pero ahora la apuesta será doble porque se anunció una segunda fecha.

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18 de setiembre - Antel Arena - Montevideo



Conseguí tus entradas en https://t.co/fxQxWXIQFe pic.twitter.com/Kvhlv9W62V — TAN BIONICA (@tanbionica) April 28, 2026

Será el viernes 18 a las 21 horas, un día antes de la que ya se agotó. Las entradas ya se encuentran disponibles en Tickantel y en lugares físicos como redes de cobranza o la boletería del propio estadio.