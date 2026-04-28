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Tan Bionica agotó las entradas para su show en el Antel Arena y agregó una segunda fecha: los detalles

La banda argentina liderada por Chano presentará su nuevo disco, El Regreso, en Montevideo en setiembre

28 de abril de 2026 11:56 hs
Tan Biónica en el Estadio de Vélez
Tan Biónica en el Estadio de Vélez Instagram Tan Biónica

El regreso de la banda argentina Tan Biónica a Uruguay despertó un entusiasmo particular entre sus seguidores. La banda de "Chano" Moreno Charpentier presentará su nuevo disco, El Regreso, el sábado 19 de setiembre a las 21:00 en el Antel Arena, y las entradas para ese show se agotaron durante las primeras horas.

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Será el viernes 18 a las 21 horas, un día antes de la que ya se agotó. Las entradas ya se encuentran disponibles en Tickantel y en lugares físicos como redes de cobranza o la boletería del propio estadio.

Los precios de las entradas van desde los $2100 a los $4100.

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