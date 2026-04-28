El regreso de la banda argentina Tan Biónica a Uruguay despertó un entusiasmo particular entre sus seguidores. La banda de "Chano" Moreno Charpentier presentará su nuevo disco, El Regreso, el sábado 19 de setiembre a las 21:00 en el Antel Arena, y las entradas para ese show se agotaron durante las primeras horas.
Tan Bionica agotó las entradas para su show en el Antel Arena y agregó una segunda fecha: los detalles
La banda argentina liderada por Chano presentará su nuevo disco, El Regreso, en Montevideo en setiembre