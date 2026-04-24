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Vuelve Tan Biónica a Uruguay: la banda argentina tocará en el Antel Arena en setiembre e informó cuando salen a la venta las entradas

Las entradas se pueden adquirir a través de Tickantel y en lugares físicos como redes de cobranza o la boletería del propio estadio multifuncional

24 de abril de 2026 20:10 hs
Tan Biónica

Tan Biónica

Télam Web

La banda argentina Tan Biónica vuelve a Uruguay para presentar su nuevo disco El Regreso el sábado 19 de setiembre a las 21:00 en el Antel Arena y ya anunció cuándo saldrán a venta las entradas.

Las entradas se pueden adquirir a través de Tickantel y en lugares físicos como redes de cobranza o la boletería del propio estadio multifuncional.

Desde la organización prometieron "una nueva noche mágica con un show cargado de nostalgia", en la que se mezclará "pasado, presente y futuro con sus irónicos himnos y la presentación de su nuevo disco El Regreso".

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La preventa Santander inicia el próximo lunes 27 de abril a las 13:00 hasta el miércoles 29 a la misma hora o "hasta agotar stock". Mientras que la venta general inicia a ese mismo miércoles.

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Las compras web se pueden realizar a través de los bancos Bandes, BBVA, Banco República, HSBC, Banque Heritage, Itaú, Santander, Scotiabank. Mientras que las tarjetas habilitadas para comprar por esta vía son Visa, Master y Oca.

Si se las adquiere de forma virtual, las entradas se recibirán por email, pero también se pueden bajar de la aplicación de Tickantel o imprimir el e-ticket.

En caso de comprar las entradas en los locales físicos:

  • En Abitab se puede pagar con: efectivo, Visa, Master u Oca.
  • En Redpagos se puede pagar con: efectivo, Visa, Master u Oca.
  • En boletería del Antel Arena se puede pagar con: Visa, Master, Oca (no hay venta de tickets en efectivo).

Desde el evento todavía no confirmaron quien será el telonero del espectáculo, al igual que otros detalles pendientes. Para este recital los menores de 15 años deberán ingresar acompañados de un adulto (mayor de 18 años) responsable.

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