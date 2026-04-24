Trueno le dedicó una canción a Uruguay y la cantó con Rada: plena, candombe, marcha camión y un guiño a Suárez

Este viernes, el rapero argentino Trueno lanzó su cuarto disco, Turr4zo , en el que incluyó una canción dedicada a Uruguay en la que colaboró con Ruben Rada . La canción, con referencias sonoras al candombe, menciona también en su letra a íconos deportivos y a elementos de la cultura uruguaya.

El tema se llama, justamente, Uruguay , y el rapero lo presentó como una contraparte de su canción Argentina, parte de su álbum Bien o mal de 2022. Trueno (Mateo Palacios) tiene conexión con las dos orillas del Río de la Plata, ya que su padre es uruguayo, aunque vive desde hace décadas en Buenos Aires, donde desarrolló su carrera musical como rapero, bajo el nombre Pedro Peligro.

Trueno tiene además abuelos uruguayos por los dos lados de su familia, algo que destacó en el evento de presentación de Turr4zo en Buenos Aires, al repasar la historia de cada uno de los temas del disco.

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En la presentación, Trueno bromeó con que para él era "muy importante no hacer enojar a la otra parte" de su familia.

"Tengo una canción que se llama Argentina, y mi familia uruguaya se merecía un tema también. Yo tengo mucha influencia de allá por la comunidad uruguaya que me crio en el barrio, por mi papá, mi abuela, y después toda mi parte materna, mi abuelo Yamandú", explicó.

"Uruguay me enseñó mucho de música, toda la parte más afrodescendiente, y por otra parte lo más vinculado a lo brasileño. Me crie escuchando a muchos artistas uruguayos, gente con la que me siento muy representado, y este tema está dedicado a Uruguay", agregó el artista argentino de 24 años. "Es un tema para mi parte uruguaya"

Track 09 - V01

La colaboración con Rubén Rada

"Vos me conocés desde que soy un gurí/ Suena plancha plena pa' que lo bailes", canta Trueno al comienzo de Uruguay, donde ya aparecen las primeras referencias locales.

Además de la mención a la plena, hay también guiños al candombe y a la murga, con una referencia al clásico ritmo de la marcha camión, y la presencia de un coro de 30 personas que remite a las voces murgueras.

El ritmo del candombe se filtra en el tema, con tambores que fueron interpretados por Rubén Rada, que además canta en la canción.

Embed - Trueno, Rubén Rada - URUGUAY (Official Lyric Video)

Sobre la presencia del músico uruguayo de 83 años, Trueno contó que su presencia fue un agradecimiento y tachar la cuenta pendiente de cantar con el que considera "el mejor cantante afrouruguayo".

"A muchos de mi generación y de otras generaciones nos crio".

"Es como un candombe más traído a la electrónica, más nuevo. Es como una reversión del candombe con muchas otras claves", lo describió el rapero, que en la letra del tema también habla de las playas, el clásico entre Nacional y Peñarol, y agrega un guiño a Luis Suárez: "Que en el barrio somos todos Suárez/ Si te descuidas te metimos otro gol".

El disco también incluye otra referencia a Rada en la canción Estilo Sudaka, donde Trueno rapea "Tengo el son como Rada". En esa canción, el uruguayo aparece también acreditado como uno de los compositores.