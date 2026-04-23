Medio millón de hamburguesas por día y 570 empleos más: impactos de la ampliación del frigorífico Tacuarembó

Un incremento en la faena, en la mano de obra ocupada y en la producción de hamburguesas sobresalen entre los impactos de la ampliación del complejo industrial que posee en Tacuarembó el frigorífico MBRF , compañía creada tras la fusión, el año pasado, de Marfrig y BRF.

En un acto en el que participó el presidente de la República, Yamandú Orsi, este jueves 23 de abril el frigorífico MBRF inauguró en su unidad de Tacuarembó una ampliación que motivó el crecimiento de su plantilla laboral, sumando a 570 trabajadores, llegando a 1.700 funcionarios directos .

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Según se informó desde Presidencia de la República, la inversión permite elevar la capacidad diaria de faena de 800 a 1.400 vacunos .

WhatsApp Image 2026-04-23 at 15.03.10 (2) En Tacuarembó el frigorífico emplea a 1.700 personas. Foto: Camilo Dos Santos (Presidencia de la República)

Entre otras mejoras, se ampliaron las cámaras de prefrío, con capacidad incrementada de 1.800 a 2.800 animales; se incorporó un nuevo túnel de congelamiento automático que permitirá procesar más de 500 toneladas diarias; se creó una moderna planta de tratamiento de efluentes; hubo una ampliación de corrales; y mejoró la capacidad de los servicios industriales.

Además, el volumen de producción de hamburguesas aumentó de 200 a 900 toneladas, para elaborar más de 500.000 unidades diarias.

El contexto

La empresa anfitriona, que acumula una gestión en Uruguay de más de 20 años, genera trabajo directo para 4.200 personas en todo el país y es la principal fuerza empleadora de Tacuarembó, donde trabajan ahora 1.700 funcionarios, se indicó.

_09A076313698.jpg Las autoridades recorrieron las instalaciones inauguradas. Foto: Camilo Dos Santos (Presidencia de la República)

_09A077113700.jpg La compañía abastece al mercado interno y exporta. Foto: Camilo Dos Santos (Presidencia de la República)

WhatsApp Image 2026-04-23 at 15.03.10 El presidente concurrió acompañado por tres de los ministros de Estado. Foto: Camilo Dos Santos (Presidencia de la República)

Orsi: "Acá hay gente que demuestra que se puede invertir en el país"

El presidente Orsi participó en esta instancia, acompañado por los ministros de Ganadería Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti; de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin; y de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona; por el intendente de Tacuarembó, Wilson Ezquerra; y por autoridades de la empresa, entre ellas su CEO, Marcelo Secco.

Tras una recorrida por las instalaciones, Orsi destacó el buen relacionamiento con los directivos de la empresa y reconoció que la aceptación y la estimulación de la inversión extranjera directa son necesarias para el desarrollo nacional.

"Uruguay ha dado señales desde hace unos cuantos años de que las reglas de juego son claras, que se cumplen, y acá hay gente que demuestra que se puede invertir en el país, que viene de lejos", valoró, y subrayó: “Que nunca se pierda esa posibilidad de vincularnos, ni el buen relacionamiento”.

El presidente se comprometió a trabajar para resolver la capacidad ociosa que existe, porque no alcanza la cantidad de ganado para faenar, según se lo expresaron los directivos: "Fue clarísimo el mensaje, porque uno ve la cantidad de seguros de paro que se establecen en los frigoríficos porque el ganado no alcanza", reconoció.

El ministro Fratti resaltó la necesidad de mirar y respetar el sector primario: “Debemos demostrar a los que nos compran no solo que tenemos buena calidad de carne, sino que somos seguros”, dijo, y agregó que desde la cartera que lidera se trabaja para producir más y mejorar la materia prima que se le entrega a la industria.

_09A065613689.jpg Alfredo Fratti y Marcelo Secco. Foto: Camilo Dos Santos (Presidencia de la República)

El contexto

El viernes 5 de setiembre de 2025 el Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE) de Brasil aprobó, sin restricciones, el acuerdo de fusión entre BRF y Marfrig, que dio lugar a la empresa MBRF, una de las elaboradoras de alimentos más grandes del mundo, con ingresos anuales por unos US$ 28.000 millones. BRF, una de las mayores productoras de pollo, cerdo y carne procesada, fue adquirida por Marfrig, especializada en carne de vacuno. Entonces, los reclamos de la empresa Minerva, competidora en el sector de carne vacuna, no fueron tenidos en cuenta por la CADE. MBRF, con capitales mayoritarios en manos del empresario Marcos Molina, está en 117 países con marcas como Sadia, Perdigão y Bassi, entre otras, y tiene una producción anual estimada de 8 millones de toneladas de alimentos.