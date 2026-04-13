Mercados para las carnes de Uruguay con un líder que aflojó y los dos que le siguen ganando terreno
Al cierre del primer trimestre el USMCA es responsable de algo más de la tercera parte de las divisas que ingresaron por exportaciones de carnes desde Uruguay
13 de abril de 2026 12:11 hs
Carnes: las colocaciones de cortes de bovinos explican más del 80% de los ingresos que se obtienen.
Foto: Juan Samuelle
Al cierre del primer trimestre, en 2026 el USMCA –bloque en el que tiene un peso mayúsculo Estados Unidos y hay participaciones menores de Canadá y México– es responsable de algo más de la tercera parte de las divisas que ingresaron al país por el total de las exportaciones de carnes desde Uruguay.
El podio: USMCA, China y Unión Europea
Concretamente, el USMCA explica el 36% de los ingresos, con US$ 292,9 millones, teniendo un leve ajuste con relación a lo que había invertido en el mismo lapso de 2025, un 1,4% menos.
Dentro de ese bloque que lidera entre los mercados Estados Unidos invirtió en carnes uruguayas US$ 265 millones y el resto se divida en montos casi iguales México y Canadá.
En el segundo sitio del podio aparece quien lideró durante muchos de los últimos años, China, con el 28% de participación por el aporte de US$ 230,9 millones y en ese caso un alza de 9% en el monto invertido en la comparación interanual.
Tercero se ubica otro bloque, el de la Unión Europea (UE), con el 17% de responsabilidad en el monto global, por US$ 141,4 millones y un aumento de 11,2% comparando ese monto con el acumulado a esta altura de 2025.
Otros dos destinos a citar, que cierran el top five, son Israel (5% del monto total, US$ 42,1 millones y una mejora de 5,6%) y el bloque Mercosur (3%, US$ 26,4 millones y un ascenso de 1,4%).
El contexto
El año 2025 concluyó con el ingreso récord de US$ 3.250 millones por exportaciones de carnes (por carne bovina fueron US$ 2.711 millones de ese total) con un incremento de 26% con relación a 2024; se embarcaron 693.528 toneladas (peso embarque) con una baja interanual de 0,6%; y el valor medio quedó en US$ 4.686 por tonelada con una mejora de 25,1% comparando con 2024, con el siguiente peso de los tres mercados principales (según el monto): USMCA 33%, China 29% y UE 21%.
Carnes bovinas
Considerando solo las carnes de vacuno (explican el 84% de los ingresos totales), según el volumen (peso canal), desde Uruguay en lo que va de 2026 se exportaron 125.041 toneladas, con un caída de 9,7%, reportó el INAC, con el siguiente detalle para los destinos principales:
USMCA 41% (53.306 toneladas / -6,6%)
China 32% (41.703 toneladas / -6,7%)
UE 9% (11.822 / -21.2%)
Israel 4% (5.570 toneladas / -11,7%)
Mercosur 2% (2.228 toneladas / -23,8%)
Mejor valor
Siguiendo con el foco en la carne de bovino, subrubro principal y por mucha distancia, en lo que va de este año Uruguay colocó en el exterior 125.041 toneladas peso canal, por US$ 688,4 millones y a un valor medio de US$ 5.506 (un 16,9% de mejora en ese precio por tonelada respecto a 2025).
Lo que Uruguay exporta
Considerando el ingreso de divisas totales, al momento en 2026 el 83,6% lo explican las ventas de carnes vacunas y le siguen menudencias con 5,2%; subproducto primario para uso industrial con 3,4%, subproducto residual comestible con 2,8%; carne ovina con 2,3%; subproducto industrializado con 1,1%; y carne equina con 0,9%.
El contexto
Teniendo en cuenta todas las carnes, en enero-marzo de 2026 Uruguay exportó 164.215 toneladas (peso embarque) por US$ 823,2 millones a un valor medio de US$ 5.013 por tonelada: el volumen cayó 9%, el ingreso mejoró 4,6% y el valor medio avanzó 14,9%.