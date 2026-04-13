Mercados para las carnes de Uruguay con un líder que aflojó y los dos que le siguen ganando terreno

Al cierre del primer trimestre, en 2026 el USMCA –bloque en el que tiene un peso mayúsculo Estados Unidos y hay participaciones menores de Canadá y México– es responsable de algo más de la tercera parte de las divisas que ingresaron al país por el total de las exportaciones de carnes desde Uruguay .

Concretamente, el USMCA explica el 36% de los ingresos, con US$ 292,9 millones, teniendo un leve ajuste con relación a lo que había invertido en el mismo lapso de 2025, un 1,4% menos .

Dentro de ese bloque que lidera entre los mercados Estados Unidos invirtió en carnes uruguayas US$ 265 millones y el resto se divida en montos casi iguales México y Canadá.

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En el segundo sitio del podio aparece quien lideró durante muchos de los últimos años, China , con el 28% de participación por el aporte de US$ 230,9 millones y en ese caso un alza de 9% en el monto invertido en la comparación interanual.

Tercero se ubica otro bloque, el de la Unión Europea (UE), con el 17% de responsabilidad en el monto global, por US$ 141,4 millones y un aumento de 11,2% comparando ese monto con el acumulado a esta altura de 2025.

Otros dos destinos a citar, que cierran el top five, son Israel (5% del monto total, US$ 42,1 millones y una mejora de 5,6%) y el bloque Mercosur (3%, US$ 26,4 millones y un ascenso de 1,4%).

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El contexto

El año 2025 concluyó con el ingreso récord de US$ 3.250 millones por exportaciones de carnes (por carne bovina fueron US$ 2.711 millones de ese total) con un incremento de 26% con relación a 2024; se embarcaron 693.528 toneladas (peso embarque) con una baja interanual de 0,6%; y el valor medio quedó en US$ 4.686 por tonelada con una mejora de 25,1% comparando con 2024, con el siguiente peso de los tres mercados principales (según el monto): USMCA 33%, China 29% y UE 21%.

Carnes bovinas

Considerando solo las carnes de vacuno (explican el 84% de los ingresos totales), según el volumen (peso canal), desde Uruguay en lo que va de 2026 se exportaron 125.041 toneladas, con un caída de 9,7%, reportó el INAC, con el siguiente detalle para los destinos principales:

USMCA 41% (53.306 toneladas / -6,6%)

China 32% (41.703 toneladas / -6,7%)

UE 9% (11.822 / -21.2%)

Israel 4% (5.570 toneladas / -11,7%)

Mercosur 2% (2.228 toneladas / -23,8%)

Mejor valor

Siguiendo con el foco en la carne de bovino, subrubro principal y por mucha distancia, en lo que va de este año Uruguay colocó en el exterior 125.041 toneladas peso canal, por US$ 688,4 millones y a un valor medio de US$ 5.506 (un 16,9% de mejora en ese precio por tonelada respecto a 2025).

Lo que Uruguay exporta

Considerando el ingreso de divisas totales, al momento en 2026 el 83,6% lo explican las ventas de carnes vacunas y le siguen menudencias con 5,2%; subproducto primario para uso industrial con 3,4%, subproducto residual comestible con 2,8%; carne ovina con 2,3%; subproducto industrializado con 1,1%; y carne equina con 0,9%.

El contexto

Teniendo en cuenta todas las carnes, en enero-marzo de 2026 Uruguay exportó 164.215 toneladas (peso embarque) por US$ 823,2 millones a un valor medio de US$ 5.013 por tonelada: el volumen cayó 9%, el ingreso mejoró 4,6% y el valor medio avanzó 14,9%.