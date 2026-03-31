Exportaciones de carnes uruguayas alcanzaron un doble crecimiento

Los ingresos de divisas a Uruguay por las exportaciones de todas las carnes mostraron un importante incremento en lo que va de 2026 con relación a lo que sucedió en el mismo tramo de 2025, informó esta semana el Instituto Nacional de Carnes (INAC) .

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Con el foco puesto sobre la carne vacuna (es la enorme mayoría de lo exportado por la actividad de la agroindustria de la carne), sigue siendo el producto del sector de los agronegocios de mayor relevancia entre los grandes generadores de bienes exportables.

Le siguen en importancia celulosa, concentrado de bebidas, productos lácteos, colza y carinata, madera y productos de madera, vehículos y arroz, por lo cual en el top ten de bienes colocados en mercados externos ocho proceden del sector agro.

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Con datos de Uruguay XXI cerrados al concluir febrero en lo que va del año las exportaciones de carne bovina crecieron 8% con relación a igual segmento del año pasado.

Mercados principales (todas las carnes)

EEUU + Canadá + México 35% (US$ 251,2 millones) con mejora de 1,9%.

China 28% (US$ 195,7 millones) con un avance de 10,9%.

Unión Europa 18% (US$ 127,1 millones) con un crecimiento de 12,5%.

Israel 5% (US$ 37,1 millones) con una suba de 0,1%.

Mercosur 3% (US$ 23,4 millones) con mejora de 3,1%.

Carne vacuna explica el 84% de los ingresos

Considerando exclusivamente exportaciones de carnes de vacuno (explican el 84% del total de divisas logradas por todas las carnes), los ingresos subieron de 2025 a 2026 (siempre considerando al 21 de marzo) 8,8% al obtenerse US$ 593,2 millones.

En volumen, peso embarque, se colocaron 79.029 toneladas, un 6,9% menos.

Considerando el ingreso medio por exportaciones la carne vacuna tuvo en enero-marzo de 2026 un valor de US$ 7.506 por tonelada, con una suba de 17% respecto a igual lapso de 2025.

Destinos top para las carnes bovinas

EEUU, Canadá y México explica el 41% de los ingresos con US$ 243,7 millones (+7,6%) y demandó 46.722 toneladas peso canal (+0,3%).

China 26% con US$ 151,3 millones (+18,1%) y 35.503 toneladas (-5,7%).

Unión Europea 17% con US$ 100,6 millones (+1,7%) y 10.666 toneladas (-19,5%).

Israel 5% con US$ 32,5 millones (+7,6%) y 4.882 toneladas (-15,9%).

Mercosur 2% con US$ 12,9 millones (-15,7%) y 1.941 toneladas (-25,3%).

El contexto

El año 2025 concluyó con el ingreso récord de US$ 3.250 millones por exportaciones de carnes (por carne bovina fueron US$ 2.711 millones de ese total) con un incremento de 26% con relación a 2024; se embarcaron 693.528 toneladas (peso embarque) con una baja interanual de 0,6%; y el valor medio quedó en US$ 4.686 por tonelada con una mejora de 25,1% comparando con 2024.