Anuncio de suba en precio de combustibles y Semana de Turismo provocaron aumento de la demanda en estaciones de servicio, según Unvenu

La decisión del gobierno de Yamandú Orsi, comunicada el viernes pasado, de aumentar el precio de los combustibles desde el 1° de abril , así como la llegada de la Semana de Turismo , provocaron un aumento de la demanda en estaciones de servicio , señaló el presidente de la Unión de Vendedores de Nafta del Uruguay (Unvenu), Daniel Sanguinetti.

" Generó un aumento en la demanda de los clientes ", dijo Sanguinetti en diálogo con Telemundo respecto a estos dos hechos.

El aumento en el precio de los combustibles regirá a partir del 1° de abril, pero fue comunicado por los ministros Gabriel Oddone y Fernanda Cardona, de Economía e Industria respectivamente, el pasado viernes en una conferencia de prensa.

Combustibles: estos son los nuevos precios de nafta, gasoil y supergás que regirán desde el 1° de abril

Gobierno anunció una suba de los combustibles de 7% y que la fijación de precios, por la guerra en Medio Oriente, será mensual

Con la decisión del Poder Ejecutivo, la nafta Súper 95 pasará a valer $82,27 el litro (hoy está a $76,88) y el gasoil 50S valdrá $50,63 el litro (hoy está en $47,32).

El aumento decretado es de 7% y responde a la coyuntura internacional de los precios del petróleo desatada por la guerra en Medio Oriente. Según el gobierno, si se hubiese tenido en cuenta el precio de paridad de importación el aumento tendría que haber sido sensiblemente mayor.

Sanguinetti señaló que el aumento en la demanda "se notó muchísimo", sobre todo el viernes y sábado.

Las ventas, estimó, estuvieron entre 25% y 30% por encima de una jornada normal.

Pese a esta situación, descartó que las estaciones de servicio estén ante un escenario de desabastecimiento, dado que el suministro está garantizado, pese a que una medida sindical adoptada por el sindicato de Ancap el viernes pasado provocó algunos casos de faltantes a nivel nacional.