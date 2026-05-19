Una anaconda amarilla llegó "de polizón" a Uruguay: cómo fue el rescate y cuál será el destino de la serpiente

Un ejemplar juvenil de anaconda amarilla ingresó accidentalmente a Uruguay a bordo de una embarcación y ahora especialistas de Alternatus Uruguay trabajan junto al Ministerio de Ambiente para intentar devolverlo a su hábitat natural en los Esteros del Iberá , en Argentina.

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La serpiente, identificada como Eunectes notaeus , fue encontrada en Nueva Palmira luego de llegar como “polizón” en un barco proveniente del exterior, informó la organización Alternatus Uruguay.

Embed - Alternatus Uruguay en Instagram: "Otra Anaconda amarilla en Nueva Palmira Nuevamente ingresó accidentalmente un ejemplar de Anaconda Amarilla a territorio Uruguayo. Este es un fenómeno que venimos registrando hace algunos años, de hecho es el séptimo caso que gestionamos desde Alternatus Uruguay con la ayuda de actores locales, como nuestro querido amigo José Cabrera, quien también nos dio aviso de este caso. Hece varios años realizamos una capacitación en una empresa portuaria con el fin de poder gestionar los encuentros con serpientes venenosas en el puerto, como así tambien, para los encuentros con serpientes u otros reptiles que llegan permanentemente como polizones en barcos y barcasas desde el exterior. En este caso se trata de un ejemplar muy joven de Anaconda Amarilla (Eunectes notaeus) que llegó desde el exterior en una embarcación. Participaron de este rescate: Fernando Lucerna, Daniel Portillo, Germán y Federico Diez, quien realizó la capacitación y que en todo momento se preocupó por la integridad del animal y que se hiciera todo de la mejor forma posible. Nosotros nos pusimos en contacto con el Ministerio de Ambiente y comenzamos la gestión para definir el destino del animal. Nos la entregó Juan Luis,a quien agradecemos ya que fue super colaborativo y siguió todas las indicaciones que le dimos de forma muy responsable. Aca estamos manteniendo en nuestro centro en una sala de cuarentena con temperatura controlada Se está manejando con el Ministerio de Ambiente la posibilidad de repatriarla y llevarla a los Esteros de Iberá donde se encuentra el núcleo de la población de esta especie. En caso de lograrlo, sería un gran antecedente que puede favorecer la creación de un protocolo sencillo de seguir para lograr que los animales que ingresan accidentalmente a Uruguay puedan llegar a su verdadero hábitat natural. Estamos agradecidos con la gestión que se está realizando desde el Ministerio de Ambiente para lograr el objetivo, asi como también con una ONG uruguaya y una fundación argentina que nos apoyarían en caso de poder avanzar con este tramite de repatriación. Cuando tengamos más avanzadas las cosas les iremos contando."

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Según explicaron desde la ONG, este tipo de episodios se volvió relativamente frecuente debido al intenso movimiento fluvial y portuario de la región. De hecho, este es el séptimo caso similar que la organización gestiona en los últimos años.

El aviso sobre la presencia del animal fue realizado por José Cabrera, colaborador habitual de Alternatus Uruguay.

Cómo fue el rescate de la anaconda

En el operativo participaron Fernando Lucerna, Daniel Portillo, Germán y Federico Diez, este último encargado de las capacitaciones que la organización brindó años atrás en empresas portuarias sobre protocolos de actuación ante reptiles que llegan accidentalmente en embarcaciones.

Desde Alternatus destacaron especialmente la preocupación de los involucrados por preservar la integridad del animal y garantizar un manejo adecuado durante el rescate.

Tras el operativo, la serpiente fue entregada a la organización por un trabajador identificado como Juan Luis, a quien agradecieron por actuar de forma “muy responsable” y seguir las recomendaciones brindadas.

La posibilidad de devolverla a Argentina

Actualmente, la anaconda permanece en cuarentena en el centro de rescate de Alternatus Uruguay, dentro de una sala con temperatura controlada.

Mientras tanto, especialistas y autoridades del Ministerio de Ambiente analizan la posibilidad de concretar su traslado hacia los Esteros del Iberá, uno de los principales núcleos poblacionales de esta especie en la región.

Desde la organización señalaron que, si finalmente se concreta la repatriación, el caso podría transformarse en un antecedente importante para establecer protocolos específicos destinados a devolver a su ambiente natural animales que ingresan accidentalmente a Uruguay.

Alternatus Uruguay también destacó el apoyo del Ministerio de Ambiente y la colaboración de organizaciones de Uruguay y Argentina que podrían participar en el eventual traslado del reptil.