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Investigan la "muerte dudosa" de un joven de 19 años que ingresó sin vida a un centro de salud en Montevideo

La víctima fue trasladada por particulares desde General Enrique Castro y Burgueño, en la zona del barrio Marconi

19 de mayo de 2026 11:06 hs
Sirena policial
Sirena policial CAMILO DOS SANTOS

La Policía investiga la muerte de un joven de 19 años que ingresó sin signos vitales durante la madrugada de este martes a un centro de salud de Montevideo, informaron fuentes de la Jefatura departamental.

Según el parte oficial, el hombre fue trasladado por particulares desde las inmediaciones de las calles General Enrique Castro y Burgueño, en barrio Marconi.

De acuerdo con la información recabada por los investigadores, la víctima se encontraba descansando en una vivienda cuando comenzó a presentar dificultades respiratorias y posteriormente perdió la capacidad de respuesta.

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Ante esta situación, fue llevado al centro asistencial, donde personal médico constató el fallecimiento a las 04:02.

Los profesionales diagnosticaron “muerte dudosa” y no expidieron certificado de defunción.

La Policía realizó las actuaciones correspondientes y tomó declaraciones a personas vinculadas al hecho, mientras la investigación continúa en curso.

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