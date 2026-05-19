Investigan la "muerte dudosa" de un joven de 19 años que ingresó sin vida a un centro de salud en Montevideo

La Policía investiga la muerte de un joven de 19 años que ingresó sin signos vitales durante la madrugada de este martes a un centro de salud de Montevideo, informaron fuentes de la Jefatura departamental.
Según el parte oficial, el hombre fue trasladado por particulares desde las inmediaciones de las calles General Enrique Castro y Burgueño, en barrio Marconi.
De acuerdo con la información recabada por los investigadores, la víctima se encontraba descansando en una vivienda cuando comenzó a presentar dificultades respiratorias y posteriormente perdió la capacidad de respuesta.
Ante esta situación, fue llevado al centro asistencial, donde personal médico constató el fallecimiento a las 04:02.
Los profesionales diagnosticaron “muerte dudosa” y no expidieron certificado de defunción.
La Policía realizó las actuaciones correspondientes y tomó declaraciones a personas vinculadas al hecho, mientras la investigación continúa en curso.