Fotos, mensajes y amenazas de muerte: condenaron a un hombre por secuestrar a una mujer en Pando tras acusarla de tener una deuda

Un hombre de 45 años fue condenado a tres años y seis meses de penitenciaría por secuestrar a una mujer de 34 años en Pando , además de delitos vinculados al narcotráfico y tráfico de municiones.

Según informó la Jefatura de Policía de Canelones , el caso comenzó cuando un hombre de 28 años denunció que caminaba junto a su pareja por las inmediaciones de Treinta y Tres y Varela, en jurisdicción de Seccional 7ª de Pando, cuando fueron interceptados por dos hombres armados que circulaban en moto .

De acuerdo al relato del denunciante, los atacantes se llevaron a la mujer por la fuerza bajo el argumento de una supuesta deuda de dinero.

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Tras el secuestro, el hombre comenzó a recibir mensajes y fotografías que confirmaban el paradero de la mujer dentro de una vivienda de la zona. Según la denuncia, los mensajes incluían amenazas de muerte .

A partir de la investigación, efectivos del Área de Investigaciones de Zona Operacional II, con apoyo de la Unidad de Respuesta Policial Canina (URPC), realizaron allanamientos en dos viviendas vinculadas a los sospechosos.

En una finca ubicada en Carlos Roxlo y Perú los policías rescataron a la mujer y detuvieron al principal implicado, un hombre de 45 años.

Durante el procedimiento fueron incautadas piedras y envoltorios de pasta base, marihuana, balanzas de precisión, dinero, municiones de distintos calibres, una chumbera, celulares y libretas con anotaciones de ventas.

En paralelo, la Policía allanó otra vivienda cercana a la cañada de Burro Muerto, donde detuvo a un segundo hombre, de 41 años.

En ese lugar se encontraron cerca de un kilogramo de marihuana, herramientas de procedencia dudosa, municiones y otra balanza de precisión.

Las condenas

La Justicia condenó al hombre de 45 años como autor de un delito continuado de suministro de sustancias estupefacientes, un delito de privación de libertad agravada y un delito de tráfico interno de municiones, todos en régimen de reiteración real.

El segundo implicado, de 41 años, fue condenado como autor de un delito continuado de suministro de sustancias estupefacientes en reiteración real con un delito de tráfico interno de municiones y deberá cumplir dos años y cuatro meses de penitenciaría.