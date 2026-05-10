Ya se aplicaron más de 400 mil dosis de la vacuna antigripal: MSP evalúa adquirir más

El Ministerio de Salud Pública ( MSP ) informó que en las últimas horas se alcanzaron las 400 mil dosis de vacunas antigripales aplicadas desde que comenzó la campaña de vacunación a finales de abril .

Desde la cartera, además, informaron a El Observador que, tras la fuerte respuesta de los usuarios, se está evaluando la posibilidad de comprar más dosis. Originalmente, el MSP había adquirido unas 600 mil .

La vacuna antigripal es gratuita y está disponible en vacunatorios de todo el país . Se recomienda especialmente para:

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" La vacunación es la principal herramienta para prevenir formas graves de la enfermedad , reducir internaciones y proteger a las poblaciones más vulnerables durante los meses de mayor circulación viral", recordaron desde la cartera en Instagram.

En la web de la Comisión Honoraria para la Lucha Antituberculosa y Enfermedades Prevalentes se puede consultar la ubicación de todos los vacunatorios del país: https://chlaep.org.uy/vacunatorios/.

La campaña se desarrolla entre los meses de marzo y agosto, con disponibilidad en vacunatorios públicos y privados.

La influencia estacional (gripe), según datos compartidos por el MSP, afecta a más de 110.000 niños menores de 5 años, con 1.758 hospitalizaciones, y a más de 45.000 personas de 65 años o más, con 5.256 hospitalizaciones y 1.460 fallecimientos asociados a la enfermedad.

A nivel regional, la influenza provoca cientos de miles de hospitalizaciones cada año y decenas de miles de muertes.

En Uruguay, la vacunación evita entre 7.000 y 9.700 casos en menores de 5 años, incluyendo más de un centenar de hospitalizaciones, y más de 5.000 casos en personas mayores, junto con aproximadamente 600 internaciones evitadas, según datos de la cartera.

Las vacunas disponibles hoy en Uruguay cubren la influenza A (H1N1), la influenza A (H3N2), variante que encendió las alarmas en Europa, y la influenza B (el linaje Victoria).