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Ya se aplicaron más de 400 mil dosis de la vacuna antigripal: MSP evalúa adquirir más

La vacuna antigripal es gratuita y está disponible en vacunatorios de todo el país, tanto en públicos como privados

10 de mayo de 2026 17:31 hs
MSP

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Camilo dos Santos

El Ministerio de Salud Pública (MSP) informó que en las últimas horas se alcanzaron las 400 mil dosis de vacunas antigripales aplicadas desde que comenzó la campaña de vacunación a finales de abril.

Desde la cartera, además, informaron a El Observador que, tras la fuerte respuesta de los usuarios, se está evaluando la posibilidad de comprar más dosis. Originalmente, el MSP había adquirido unas 600 mil.

La vacuna antigripal es gratuita y está disponible en vacunatorios de todo el país. Se recomienda especialmente para:

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  • Niñas y niños de 6 meses a 5 años.
  • Personas mayores de 65 años.
  • Personas con enfermedades crónicas o inmunosuprimidas.
  • Personas gestantes y puérperas hasta los 6 meses posteriores al parto.
  • Personal de salud, incluyendo funcionarios de Establecimientos de Larga Estadía para Personas Mayores (ELEPEM).
  • Personal de servicios esenciales, como docentes, policías, militares y bomberos.
  • Personas que trabajan en el sector ganadero —especialmente en granjas avícolas—, en tambos, veterinaria y profesiones afines.
  • Residentes de comunidades cerradas, refugios, centros de privación de libertad y residenciales de adultos mayores.

"La vacunación es la principal herramienta para prevenir formas graves de la enfermedad, reducir internaciones y proteger a las poblaciones más vulnerables durante los meses de mayor circulación viral", recordaron desde la cartera en Instagram.

En la web de la Comisión Honoraria para la Lucha Antituberculosa y Enfermedades Prevalentes se puede consultar la ubicación de todos los vacunatorios del país: https://chlaep.org.uy/vacunatorios/.

La campaña se desarrolla entre los meses de marzo y agosto, con disponibilidad en vacunatorios públicos y privados.

La influencia estacional (gripe), según datos compartidos por el MSP, afecta a más de 110.000 niños menores de 5 años, con 1.758 hospitalizaciones, y a más de 45.000 personas de 65 años o más, con 5.256 hospitalizaciones y 1.460 fallecimientos asociados a la enfermedad.

A nivel regional, la influenza provoca cientos de miles de hospitalizaciones cada año y decenas de miles de muertes.

En Uruguay, la vacunación evita entre 7.000 y 9.700 casos en menores de 5 años, incluyendo más de un centenar de hospitalizaciones, y más de 5.000 casos en personas mayores, junto con aproximadamente 600 internaciones evitadas, según datos de la cartera.

Las vacunas disponibles hoy en Uruguay cubren la influenza A (H1N1), la influenza A (H3N2), variante que encendió las alarmas en Europa, y la influenza B (el linaje Victoria).

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