Asesinaron de un balazo a hombre de 30 años en la plaza de Pan de Azúcar: video muestra el momento del ataque

Un hombre de 30 años fue asesinado de un disparo en la plaza de Pan de Azúcar durante las primeras horas de este sábado.

La víctima mantuvo una discusión con el atacante , que al tiempo volvió armado y le disparó en el pecho poco antes de las 02:00. Como muestran los videos que circulan en redes sociales, el agresor escapó del lugar luego de balear al hombre y medio de la conmoción de todos los presentes.

En el video se ve que el atacante corrió a la víctima hasta ultimarlo cuando ya no tenía escapatoria .

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Cuando la Policía y la emergencia móvil llegaron a la escena del crimen no encontraron a la víctima, quien había sido llevada por otra persona a un centro de salud. Quien auxilió a la víctima también presentó una herida por rozamiento de proyectil, aunque sin revestir gravedad.

Más tarde el centro de salud informó a las autoridades de la muerte del hombre de 30 años, quien tenía antecedentes penales. Tras el hecho policías de la zona y personal de Policía Científica hicieron un relevamiento de la escena.

Según supo El Observador, el autor del crimen está identificado. Ahora el caso es investigado por el Departamento de Hechos Complejos en coordinación con la Fiscalía de 2do Turno.