Mujer de 66 años está en CTI luego de caer al piso y golpearse la cabeza cuando un delincuente intentó robarle la cartera en Pocitos

La Policía de Montevideo investiga un intento de robo ocurrido en la tarde del miércoles en el barrio Pocitos , donde una mujer de 66 años resultó gravemente herida tras caer al pavimento .

El intento de robo ocurrió sobre las 17:00 horas en calles Benito Blanco y Scoseria , según recoge el parte oficial de la jefatura departamental.

De acuerdo con el relato de un testigo, la mujer caminaba por la zona cuando fue sorprendida por un hombre que circulaba en una moto .

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El atacante intentó arrebatarle la cartera, lo que provocó que la víctima cayera al piso y se golpeara violentamente la cabeza contra el suelo .

Tras el incidente, la víctima fue asistida por un equipo de emergencia médica que posteriormente la trasladó rumbo a un centro de salud cercano.

Allí la mujer fue atendida y por estas horas se encuentra internada en CTI en estado de coma y con un respirador producto del "politraumatismo grave" sufrido.

En la escena de los hechos trabajó personal de Policía Científica. El caso está ahora en manos de la la Fiscalía de Flagrancia de turno que trabaja en conjunto a la Policía para identificar al autor de los hechos.