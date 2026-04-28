Asesinaron a una mujer de 30 años e hirieron gravemente a su pareja en un ataque a balazos en Belvedere

Este lunes en la noche, una mujer de 30 años fue asesinada en el barrio Belvedere tras ser atacada a balazos cuando estaba en un auto junto a su pareja, un hombre de 34 años , confirmaron fuentes de la Jefatura de Policía de Montevideo a El Observador.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Según informó en primera instancia Telemundo (Canal 12), producto de la balacera el hombre terminó gravemente herido . Se encuentra internado en el Hospital del Cerro con heridas en un brazo y en el pecho .

De acuerdo con la información oficial, el incidente tuvo lugar sobre las calles Gregorio Mas y Emancipación, a las 23:30 horas del lunes .

Puerto del Buceo: murió un conductor tras romper una barrera a "muy alta velocidad" y caer al agua con su auto

Accidente fatal en Montevideo: un motociclista de 30 años murió tras ser atropellado por un auto

Hasta allí concurrieron efectivos policiales, quienes encontraron a la mujer ya fallecida y al hombre — que tiene varios antecedentes — herido.

En la escena de los hechos trabajó personal de Policía Científica, quien se encargó de realizar las pericias correspondientes.

El hecho está siendo investigado por la Fiscalía y el Departamento de Homicidios de la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional.