Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
13°C
cielo claro
Miércoles:
Mín  11°
Máx  18°

Siguenos en:

/ Nacional / HOMICIDIO

Asesinaron a una mujer de 30 años e hirieron gravemente a su pareja en un ataque a balazos en Belvedere

El hombre, de 34 años y poseedor de antecedentes penales, se encuentra internado en el Hospital del Cerro

28 de abril de 2026 10:15 hs
Homicidio en Belvedere

Homicidio en Belvedere

Foto: FocoUy

Este lunes en la noche, una mujer de 30 años fue asesinada en el barrio Belvedere tras ser atacada a balazos cuando estaba en un auto junto a su pareja, un hombre de 34 años, confirmaron fuentes de la Jefatura de Policía de Montevideo a El Observador.

Según informó en primera instancia Telemundo (Canal 12), producto de la balacera el hombre terminó gravemente herido. Se encuentra internado en el Hospital del Cerro con heridas en un brazo y en el pecho.

De acuerdo con la información oficial, el incidente tuvo lugar sobre las calles Gregorio Mas y Emancipación, a las 23:30 horas del lunes.

Más noticias

Accidente fatal en Montevideo: un motociclista de 30 años murió tras ser atropellado por un auto

Puerto del Buceo: murió un conductor tras romper una barrera a "muy alta velocidad" y caer al agua con su auto

Hasta allí concurrieron efectivos policiales, quienes encontraron a la mujer ya fallecida y al hombre —que tiene varios antecedentes— herido.

En la escena de los hechos trabajó personal de Policía Científica, quien se encargó de realizar las pericias correspondientes.

El hecho está siendo investigado por la Fiscalía y el Departamento de Homicidios de la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional.

Las más leídas

Hay que apurarse a comprar el asado para el 1° de mayo, ¿qué pasa y qué solución proponen los carniceros?

Puerto del Buceo: murió un conductor tras romper una barrera a "muy alta velocidad" y caer al agua con su auto

Un bebé de un año murió tras tiroteo en Colón: viajaba con su padre en un auto

La Federación Rural y el productor que murió tras el ataque de un perro a ovinos: "¿Qué más tiene que pasar?"

Temas

mujer Belvedere policía hombre

Seguí leyendo

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos