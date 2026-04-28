Asesinaron a una mujer de 30 años e hirieron gravemente a su pareja en un ataque a balazos en Belvedere

Este lunes en la noche, una mujer de 30 años fue asesinada en el barrio Belvedere tras ser atacada a balazos cuando estaba en un auto junto a su pareja, un hombre de 34 años, confirmaron fuentes de la Jefatura de Policía de Montevideo a El Observador.
Según informó en primera instancia Telemundo (Canal 12), producto de la balacera el hombre terminó gravemente herido. Se encuentra internado en el Hospital del Cerro con heridas en un brazo y en el pecho.
De acuerdo con la información oficial, el incidente tuvo lugar sobre las calles Gregorio Mas y Emancipación, a las 23:30 horas del lunes.
Hasta allí concurrieron efectivos policiales, quienes encontraron a la mujer ya fallecida y al hombre —que tiene varios antecedentes— herido.
En la escena de los hechos trabajó personal de Policía Científica, quien se encargó de realizar las pericias correspondientes.
El hecho está siendo investigado por la Fiscalía y el Departamento de Homicidios de la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional.