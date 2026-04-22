Accidente fatal en Montevideo: un motociclista de 30 años murió tras ser atropellado por un auto

Un motociclista de 30 años murió en la tarde del martes luego de ser atropellado por un auto en el barrio de Punta de Rieles , según informó la Jefatura de Policía de Montevideo en un comunicado.

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El siniestro se registró en las inmediaciones de Avenida Punta de Rieles y Camino Delfin .

De acuerdo con el parte oficial, el conductor del auto, un hombre de 35 años, se encontraba circulando por la Avenida Punta de Rieles cuando, al intentar rebasar a otro vehículo, no se percató de la presencia de una moto que realizaba la misma maniobra y terminó chocando de frente contra ella .

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Personal policial y de emergencia médica se dirigieron a la escena y allí constataron el fallecimiento del conductor del birrodado .

Efectivos de Policía Científica también trabajaron en la escena realizando los relevamientos correspondientes.

El caso está en manos de la Fiscalía de Flagrancia de Primer Turno, que se mantiene investigando los detalles detrás del incidente y las eventuales responsabilidades.

Este miércoles se registró en Montevideo otro accidente fatal con un hombre de 76 años fallecido.

La víctima circulaba en su bicicleta cuando, por razones por establecer, fue atropellada de atrás por una moto en el barrio Maroñas. El fallecido era un vecino del barrio que trabajaba como tapicero y vivía a pocas cuadras del lugar del accidente.

El motociclista sufrió politraumatismos leves y fue trasladado a un centro de salud, según informó en primera instancia Subrayado (Canal 10).