Cumplió 40 años la plaza "huérfana" de Pocitos: historia del monumento al héroe brasileño que nunca se construyó

En un punto privilegiado y muy transitado de Montevideo, frente a la rambla de Pocitos a la altura de avenida Brasil, está ubicada la plaza Joaquín José Da Silva Xavier “Tiradentes”, en honor a uno de los héroes de la independencia de Brasil.

La plaza se inauguró el 21 de abril de 1986, en el día del aniversario del fallecimiento de Tiradentes.

Día de la inauguración de la plaza Tiradentes el 21 de abril de 1986

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Actualmente cuenta con un espacio con pasto, un círculo de encuentro con bancos alrededor y un monolito conmemorativo firmado por la Gran Logia de la Masonería del Uruguay, que tiene una logia, la Nº 141, que lleva el nombre “Tiradentes”.

WhatsApp Image 2026-04-21 at 15.10.30 Monolito en homenaje a Tiradentes con la ofrenda floral colocada este martes por la Gran Logia de la Masonería

Allí, donde hoy hay palmeras, estaba planificado que se erigiera un monumento, pero eso nunca ocurrió.

En 1985, cuando se conoció que en avenida Brasil se construiría una plaza en honor a Tiradentes, la Intendencia de Montevideo y la Embajada de Brasil realizaron un concurso para elegir un monumento que sería colocado en el lugar.

Se presentaron 23 obras y la ganadora fue una escultura de la pintora y escultora italiana residente en Uruguay Donatella Sebasti.

Según consta en diarios de la época, la idea de Sebasti era construir en hormigón armado tres grandes figuras de unos 5 metros y otra de menor tamaño.

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“La solución de la figura rota significa el intento de destrucción del héroe (su muerte y descuartizamiento) que resurge con fuerza de la memoria del pueblo, de su tierra”, explicó la artista en entrevista con El Diario en agosto de 1985, cuando se conoció que había ganado el concurso.

Su maqueta se presentó, junto a las otras 22 obras, en la Sala de Exposiciones de la Intendencia de Montevideo, y se preveía que al año siguiente se estrenara en la plaza. El día de la inauguración de la plaza, en 1986, se colocó la piedra fundacional del monumento.

Pero la plaza quedó "huérfana": el monumento nunca se hizo. Su hija, la arquitecta Flavia Vallarino Sebasti, explicó a El Observador que comenzaron a sucederse inconvenientes. Por ejemplo, hubo problemas logísticos y de importación de materiales, que fueron retrasando la realización de la obra, “hasta que quedó en la nada”, dijo Vallarino.

Además, contó que la maqueta fue trasladada a la sede de la embajada brasileña y allí se rompió.

En el año 1999 la Asociación Odontológica del Uruguay (Tiradentes era odontólogo) quiso rescatar el proyecto de construir un monumento para el héroe brasileño en ese punto de la ciudad y se contactó con Sebasti. Sin embargo, la propuesta volvió a naufragar.

Cuarenta años después, la arquitecta da por descontado que el sueño de su madre -fallecida hace dos años- no se cumplirá, pero aspira a que se abra un nuevo llamado para colocar otra obra en el lugar.

WhatsApp Image 2026-04-21 at 15.16.33 Montaje realizado por Flavia Vallarino sobre cómo sería la plaza Tiradentes si se hubiera construido el monumento

“Me interesa que se sepa la historia y querría que se hiciera un llamado a concurso con ideas para rememorar al héroe y al proyecto que no se usó. Lo voy a proponer a la intendencia o al Ministerio de Educación y Cultura”, declaró.