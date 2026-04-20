Montevideo tiene un nuevo festival de cine sobre íconos de la música: así es la grilla de la primera edición del In-Edit Uruguay

Este 23 de abril comenzará la primera edición del festival de cine documental musical In-Edit en Uruguay. El festival nacido en Barcelona tendrá su debut en Montevideo, con una grilla de seis películas que narran las vidas y episodios claves de íconos de la música.

Cinemateca y la Sala Zitarrosa serán los hogares del festival en Montevideo, que se extenderá hasta el domingo 26. El festival nació hace 23 años en España, y desde entonces se ha extendido a distintas ciudades de América y Europa, con ediciones en Brasil, Argentina, México, Chile, Francia y Países Bajos. En este 2026, además de en Uruguay, el festival también debutó en Portugal.

Si bien en esta primera edición la grilla de películas solo incluye producciones extranjeras, los organizadores del festival han asegurado que en sus próximas ediciones el plan es agregar documentales uruguayos que tengan que ver con la temática del festival.

De la resurrección de 'La Momia' al regreso de 'Mi querida señorita': los estrenos de la semana

Las entradas para el festival se pueden adquirir a través de la web de Cinemateca y de Tickantel para la función de apertura en la Sala Zitarrosa.

Las películas que se podrán ver en el festival In-Edit

It's never over, Jeff Buckley

Embed - It's Never Over, Jeff Buckley | Official Trailer | HBO

La inauguración del festival será con esta película sobre el cantautor estadounidense que fue uno de los íconos de la música alternativa de la década de 1990, y que murió en 1997. Testimonios y material de archivo inédito componen este retrato, que se enfoca sobre todo en la etapa final de la vida y la carrera del músico, luego de la salida de su disco más exitoso, Grace, y cómo intentó sobrellevar ese hit y seguir su trayectoria sin quedar bajo su sombra. Se podrá ver en la sala Zitarrosa este jueves 23, a las 19.30 horas.

Michael Gondry: Do it yourself

Embed - Michel Gondry, Do It Yourself || DokStation 2024 || Trailer

Aunque más conocido por su trabajo como coguionista y director de la película Eterno resplandor de una mente sin recuerdos (por el que ganó el Oscar a Mejor guion original junto a Charlie Kaufman), el francés Michael Gondry es también responsable de algunos de los videoclips más icónicos y llamativos de las décadas de 1990 y los 2000. Este documental repasa su carrera y su universo creativo, a través de testimonios de músicos y artistas con los que ha colaborado a lo largo del tiempo, como Daft Punk y Jack White. Se exhibirá el viernes 24, a las 19.45, en Cinemateca.

The Stones and Brian Jones

Embed - The Stones and Brian Jones - Official Trailer | Rolling Stones Documentary | In Theaters November 7

Fundador y motor musical de la primera etapa de los Rolling Stones, dueño de una historia trágica y miembro del "club de los 27", la figura de Brian Jones es analizada por esta película que se nutre de entrevistas, material de archivo y correspondencia personal del músico que por su conducta autodestructiva y una relación cada vez más tirante con sus compañeros de banda, tuvo un final abrupto. Se podrá ver en Cinemateca, el viernes 24, a las 21.30 horas.

One to One: John & Yoko

Embed - ONE TO ONE: JOHN & YOKO - Trailer - Out Now on downloads and streaming.

En 1972, John Lennon y Yoko Ono dieron un histórico concierto en Nueva York, un evento a beneficio que marcó un hito en las trayectorias de ambos y se convirtió en uno de los shows más recordados de la carrera de la pareja. Con ese evento como punto de partida, el documental reconstruye los dos años transcurridos entre la disolución de los Beatles en 1970 y el show, repasando la militancia política y social de ambos, su obra artística y los conflictos de uno de los matrimonios más famosos del rock. Se verá el sábado 25, a las 20 horas, en Cinemateca.

Joan Baez: I am a noise

Embed - JOAN BAEZ: I AM A NOISE - Tráiler Oficial

Uno de los nombres esenciales al repasar la música folk y de protesta estadounidense, la figura de Joan Baez es contada aquí desde una perspectiva íntima y cercana, construida en base a materiales tan personales como películas y grabaciones caseras, y hasta registros de sus sesiones de terapia en donde analiza su carrera y sus luchas privadas. Se exhibe en Cinemateca, el 25 de abril, a las 22 horas.

Para vivir: el implacable tiempo de Pablo Milanés

Embed - Para vivir : el implacable tiempo de Pablo Milanés (teaser)

La clausura del festival será con esta película sobre el referente de la Nueva Trova cubana, repasando su figura y su carrera, el complejo legado de la Revolución cubana, y su influencia en colegas y amigos como Fito Páez y Joan Manuel Serrat. Dirigido por su hijo adoptivo, Fabien Pisani, se podrá ver en Cinemateca el domingo 26, a las 20 horas.