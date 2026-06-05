Actividad económica: Índice Líder de Ceres aumentó 0,3% en mayo y acumula dos meses consecutivos de crecimiento

El Índice Líder de Ceres (ILC ) registró una segunda tasa positiva consecutiva de 0,3% en mayo tras haber aumentado 0,2% en abril, y de esta forma, la economía lleva dos meses de mayor impulso que corta un período de estancamiento iniciado en la segunda mitad de 2025.

Los registros positivos de abril y mayo apuntan a una mejora del dinamismo y son consistentes con los datos del Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE) publicados por el Banco Central, que muestran que l a actividad creció en el primer trimestre del año.

No obstante, aún es necesario esperar la publicación de las Cuentas Nacionales, prevista para mediados de junio, para confirmar la magnitud efectiva del crecimiento en enero-marzo, se explica.

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En este sentido, a pesar de la mejora reciente, las expectativas de crecimiento para 2026 continúan por debajo de las previsiones formuladas meses atrás: la mediana de las proyecciones relevadas por el Banco Central se redujo de 1,9% en enero a 1,3% en la última encuesta.

En la misma línea, el Ministerio de Economía y Finanzas ajustó su previsión de crecimiento para este año de 2,2% a 1,6%.

Por último, cabe destacar que en los meses venideros se esperan aun los efectos esperados de la sequía registrada a comienzos de año, que ha tenido impacto sobre algunos sectores de actividad con mayor incidencia durante el segundo trimestre, señaló Ceres.

En línea con la suba experimentada, el Índice de Difusión (ID) fue 64% en mayo, lo que indica que más de dos tercios de las variables que componen el ILC crecieron en el mes.

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El ILC es un indicador adelantado del nivel de actividad, que se utiliza para predecir cambios en el ciclo económico; no permite realizar proyecciones cuantitativas sobre los niveles de la actividad económica, sino que está diseñado para dar señales sobre el signo de la evolución de actividad económica general.

El Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres), procesa una amplia base de datos económicos y extrae para su Índice Líder las variables que, por su comportamiento, permiten anticipar la tendencia del Producto Bruto Interno (PBI).